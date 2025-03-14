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    藍擬提軍事戒嚴公投 綠批題目誤導只為救罷免

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/03/14 23:32

    〔記者謝君臨／台北報導〕總統賴清德宣布將恢復軍審制度，立法院國民黨團擬提相關公投提案，對此，民進黨團幹事長吳思瑤回應，藍營只是為了救罷免，所為不具社會正當性，面對中共威脅卻為反對而反對，只是助紂為虐、姑息養奸。

    立法院國民黨團擬提相關公投提案，指「賴總統定位對岸為境外敵對勢力，兩岸進入準戰爭狀態，你是否同意效法烏克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？」吳思瑤表示，首先，這個題目本身有非常多的誤導和謬誤，沒有什麼「準戰爭狀態」，也沒有「軍事戒嚴」，這是一種在惡意的政治操作和誤導。其次，這段時間國民黨提出了多少個公投議案，從反廢死、反空汙，到反對軍事戒嚴，他們不是嚴肅的在面對公共政策，只是在消費公共議題，只是為了救罷免。

    吳思瑤指出，藍營所拋出的這幾個題目，要不就是假議題，要不就是完全謬論，所以就只是政治操作，凸顯了他們就是怕罷免，所以要救罷免，也因此，在此一前提而提出來的任何公投議案，可以說它都不具社會正當性，因為不是建基於嚴肅的公共政策討論，也不是為了國家、人民。

    吳思瑤也強調，最後，對於恢復軍審制度，未來國會必然是重要的參與者，從制度的配套到修法，朝野各黨都有責任，面對中共國安威脅，如果在野黨只是為反對而反對，而又提不出任何其他可行的方案，那不就只是姑息養奸和助紂為虐？

    民進黨發言人韓瑩表示，賴總統是依「反滲透法」將中國定義為「境外敵對勢力」，於法有據。至於未來擬修法革新軍法審判制度，與國家是否戒嚴與否毫無因果關係，綜觀美、英、韓等民主國家，於非戰時期也有軍審制度。

    韓瑩指出，如此提案除了凸顯國民黨毫無法學常識、更無國際常識，一個提案內容扯東拉西令人費解，奉勸國民黨不要當真以此做為公投提案主文，否則又將成為台灣民主歷程中的笑話一則。

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