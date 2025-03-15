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    前國民黨大陸部主任歌頌反分裂法 吳崢：鼓吹統一是國民黨的兩岸立場？

    前國民黨大陸事務部主任黃清賢昨日出席中國舉辦的「反分裂國家法」實施20週年座談會，聲稱代表「台灣同胞」，歌頌中國侵略台灣的惡法《反分裂國家法》是實現統一的良藥。 （資料照）

    前國民黨大陸事務部主任黃清賢昨日出席中國舉辦的「反分裂國家法」實施20週年座談會，聲稱代表「台灣同胞」，歌頌中國侵略台灣的惡法《反分裂國家法》是實現統一的良藥。 （資料照）

    2025/03/15 08:35

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國昨舉辦「反分裂國家法」實施20週年座談會，曾任國民黨大陸事務部主任的黃清賢不僅出席還自稱代表「台灣同胞」發言。對此民進黨發言人吳崢點名國民黨主席朱立倫，質疑「鼓吹統一，鼓吹讓共產黨統治台灣，放棄台灣的自由民主制度，這就是國民黨的兩岸立場嗎？」

    前國民黨主席特別顧問、前國民黨大陸事務部主任黃清賢，昨日出席中國「反分裂國家法20週年座談」，聲稱代表「台灣同胞」，歌頌中國侵略台灣的惡法《反分裂國家法》是實現統一的良藥，最能符合台灣同胞權益的法律。陸委會也回應，黃當過國民黨大陸事務部主任，他的發言也許代表國民黨內一些人的意見，但絕不能代表「台灣同胞」。

    吳崢在臉書發文質疑，「這位黃清賢曾任國民黨大陸事務部主任，所思所想顯然也曾受國民黨高度肯定」。吳崢也點名國民黨主席朱立倫，質疑「鼓吹統一，鼓吹讓共產黨統治台灣，放棄台灣的自由民主制度，這就是國民黨的兩岸立場嗎？」

    吳崢也質疑，「看了這新聞我恍然大悟！難怪國民黨立委王鴻薇要跳出來氣噗噗的幫『武統』網紅護航，原來根本就是志同道合的好戰友」。他也批評「如果全面投降就是國民黨的兩岸政策，朱立倫主席你就大聲說清楚好好向台灣人民交代。不要整天遮遮掩掩，枵鬼假細膩（台語，諷刺人表裡不一惺惺作態）。小心到時候中國共產黨嫌你們辦事不力，不夠忠心！別怪我沒提醒！」

    吳崢也指出，台灣有這樣不斷附和中國的政黨，還在立法院掌握多數，台灣的民主體制以及台灣人民的生命財產安全，怎能不暴露於中國的風險之下？他也強調，對此賴清德總統已經提出應對中國威脅的5大國安面向17項行動策略守護國人、守護台灣！請大家一起團結支持！

    香港政治評論家林保華也在臉書發文諷刺「習近平不出場，其他人鬧鬧就缺乏趣味了。他們來不及根據賴清德的國安講話修改稿子與審查批准，這個會議就更加乏味。本來以為他們要亮出『斷然措施』，結果卻是腐爛的黨八股」。

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