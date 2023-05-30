瑪娃速度將再放慢 彭啟明：中北部集水區累積雨量有望

氣象專家彭啟明今上午發文指出，目前瑪娃颱風速度大約是小跑步，預期會再放慢，目前預測雖然降雨偏向東北部，但中北部深山區的集水區上游有可能累積更多的雨量。（圖擷自臉書）

2023/05/30 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風瑪娃昨晚發布海上颱風警報，氣象專家彭啟明今上午發文指出，目前瑪娃速度大約是小跑步，預期會再放慢，目前預測雖然降雨偏向東北部，但中北部深山區的集水區上游有可能累積更多的雨量。

天氣風險公司總經理彭啟明今上午在臉書發文指出，瑪娃颱風路徑趨勢有些微偏東，持續以每小時7公里速度向北轉北北西進行，彭啟明形容，目前瑪娃速度大約是小跑步，預期會再放慢，強度也將會略為減弱一些，預計要到週五才會逐步遠離台灣東部海域。

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彭啟明指出，今日東半部開始受到外圍雲系影響，將轉為有陣雨的天氣，北部東北部也有間歇性偶陣雨，中南部受外圍沉降氣流影響仍較為穩定，甚至炎熱。彭啟明也提到，今天清晨蘭嶼已量測到13級的陣風，風力不容忽視。由於瑪娃暴風圈較大，不僅東半部風力強，西半部強風區域也將逐漸南延至嘉南沿海，明天將延伸到高雄，因此西半部沿岸活動也不宜進行。

針對降雨情況，彭啟明也指出，目前降雨「一陣一陣，時晴時雨，北部會很明顯，而且明後天會更密集一些」，預計東北部的降雨將越來越頻繁和強烈，包含北宜山區、宜蘭南澳附近的累積雨量將較多。不過降雨雖然偏向東北部，但中北部深山區的集水區上游也有可能累積更多的雨量。預估週四颱風將逐漸向東北轉移、遠離台灣，屆時宜蘭平地、花東的降雨將緩和，桃竹苗、大台北將轉為迎風面，平地仍有部分降雨，山區的降雨情況將持續。

彭啟明也提到，預計週五至週末颱風將進一步遠離，北部降雨緩和、天氣將恢復穩定，但颱風所引起的長浪情況可能持續到下週一，因此仍不建議到東北部沿岸活動。

彭啟明也指出，目前降雨「一陣一陣，時晴時雨，北部會很明顯，而且明後天會更密集一些」，預計東北部的降雨將越來越頻繁和強烈。（圖擷自臉書）

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