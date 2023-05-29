北捷因應瑪娃颱風：若風速達標 部分高架及平面段停駛

台北捷運示意圖。（資料照）

2023/05/29 16:02

〔記者蔡思培／台北報導〕中颱瑪娃進逼，台北捷運表示，若實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內平均風速達7級風時，淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線的高架及平面段將暫停營運。

北捷表示，若颱風瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車及兒童新樂園皆會暫停營運。當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內之平均風速達7級風時，淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等路線的高架及平面段將依標準作業程序暫停營運；中和新蘆線、板南線，以及松山新店線、淡水信義線等地下段部分仍會繼續運轉，並依人潮狀況彈性調整營運班距。

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若發布陸上颱風警報（警戒區域含台北地區），貓空纜車與兒童新樂園將視風雨情況決定是否暫停營運；若台北市政府宣布停止上班或上課，貓纜、兒樂都會暫停營運。

北捷表示，捷運全系統（包括捷運機廠、車站，及停車場、地下商店街）、貓纜、兒童新樂園及台北小巨蛋都已加強檢視防洪閘門及抽水機等防洪設備，並完成防颱整備作業。北捷也密切注意颱風動向，確保颱風期間捷運系統和旅客安全，並依據防颱防洪SOP，展開防颱布署及應變準備。

北捷提醒，颱風期間營運訊息將透過台北市政府及北捷網站、「台北捷運GO」App、車站旅客資訊系統、廣播系統、張貼告示及媒體宣導等方式公告。

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