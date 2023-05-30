瑪娃強風巨浪來襲！明雨區往南延伸 北東留意豪雨

氣象局觀測，瑪娃今天上午8時的中心位置在北緯20.4度，東經125.0度，即在鵝鑾鼻的東南東方約460公里之海面上；以每小時4轉6公里速度，向北北西進行；中心氣壓945百帕；近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風；瞬間最大陣風每秒53公尺（約每小時191公里），相當於16級風。（圖擷取自中央氣象局）

2023/05/30 09:12

〔記者陳心瑜／台北報導〕瑪娃颱風海警昨（29日）晚發布，已帶來強風巨浪，今天（30日）上午瑪娃中心約在台灣東南方外海海面、也就是鵝鑾鼻東南東方460公里海面，以每小時4轉6公里速度，向北北西緩緩進行。預估明天依然還是在鵝鑾鼻東方海面，明起至週五將會以平行台灣的路徑北上移動，預估暴風圈北上過程將縮小、風力減弱，暴風圈不會觸陸，陸警機率偏低。

中央氣象局課長林秉煜提醒，瑪娃已籠罩巴士海峽跟東南部海域，巴士海峽及台灣東南部海面包括蘭嶼、綠島船隻應嚴加戒備，瑪娃將以非常緩慢速度朝北北西方向移動，明天上午也僅稍移動到東方400公里海面而已，由於移速緩慢，浪持續影響、風也會增強，降雨以北台、東台為主。

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林秉煜表示，瑪娃帶來降雨整體降雨集中迎風面包括宜蘭花蓮大台北地區有降雨，台東有零星降雨發生，午後中部山區和南部地區有零星降雨發生；明天週三降雨也是集中在北台灣和東台灣，明天往南延伸到桃園、新竹都有降雨，宜蘭、新北山區、北花蓮有局部大雨或者豪雨發生。迎風面高溫稍降為約28至30度。

而中南部則是要留意高溫甚至局部38度以上「紫爆」高溫，颱風外圍沉降影響，今天白天台中至屏東、金門地區有局部36度以上高溫出現的機率，氣象局也發布高溫資訊提醒共10縣市留意高溫。

東南部海域包括綠島、蘭嶼已經達「巨浪」（6米以上）標準，今天白天至今晚浪高也會持續攀升。瑪娃影響巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，氣象局提醒勿至海邊活動；基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有6米以上浪高。

強風部分，蘭嶼已觀測到出現13級強陣風，今易有11至12級強風；綠島及澎湖將有10至11級強陣風，桃園至台南、恆春半島、東部、東南部沿海空曠地區及金門將有8至9級強陣風，西半部有局部9級陣風。大台北、東北部及馬祖沿海空曠地區亦有較強陣風，要小心駕駛、鷹架固定繫牢。

圖說：氣象局觀測，瑪娃今天上午8時的中心位置在北緯20.4度，東經125.0度，即在鵝鑾鼻的東南東方約460公里之海面上；以每小時4轉6公里速度，向北北西進行；中心氣壓945百帕；近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風；瞬間最大陣風每秒53公尺（約每小時191公里），相當於16級風。

氣象局觀測，瑪娃今天上午8時的中心位置在北緯20.4度，東經125.0度，即在鵝鑾鼻的東南東方約460公里之海面上；以每小時4轉6公里速度，向北北西進行；中心氣壓945百帕；近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風；瞬間最大陣風每秒53公尺（約每小時191公里），相當於16級風。（圖擷取自中央氣象局）

中央氣象局課長林秉煜提醒巴士海峽及台灣東南部海面包括蘭嶼、綠島船隻應嚴加戒備。瑪娃已籠罩巴士海峽跟東南部海域，將以非常緩慢速度朝北北西方向移動。（圖擷取自氣象局直播）

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