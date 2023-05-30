瑪娃龜速北上！ 宜花今雨勢明顯 中南部留意36度高溫

受到颱風外圍雲系影響，北部、東半部今日轉為局部短暫陣雨的天氣；受颱風外圍沉降影響，中南部及金門則是要留意高溫。（資料照）

2023/05/30 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，受到颱風外圍雲系影響，今日迎風面降雨會增多，預估北部、東半部會轉為局部短暫陣雨的天氣，其中宜、花雨勢最為持續且明顯，有機會出現局部大雨。

另外，中南部及金門則是要留意高溫，受颱風外圍沉降影響，普遍高溫達到35、36度左右，局部地區溫度會再更高，且紫外線可達過量甚至危險等級，民眾外出務必要做好防曬並多補充水分。空氣品質部分，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

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颱風「瑪娃」中心點在今日清晨5點時位於鵝鑾鼻東南東方490公里之海面上，以每小時7公里速度，向北轉北北西前進。民眾需留意基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，其中東半部及恆春半島沿海浪高達6公尺以上，非必要時請勿前往海邊活動。

週三、週四（31日至6月1日）颱風位於東半部外海逐漸北上，是距離台灣相對最接近的時候，降雨熱區轉移到北部及東北部，其中東北部地區及北部山區雨勢較明顯、東部地區也有短暫陣雨並有局部大雨發生的機率，東南部地區及中南部山區的雨勢則較短暫，其他地區為多雲。

週三中南部受颱風外環流沉降影響，普遍高溫來到35、36度，紫外線易達過量及危險等級。週五（2日）颱風逐漸遠離，外圍環流仍帶來些水氣，北部及東北部地區仍有短暫陣雨，北部山區有機會出現局部較大雨勢，東部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

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瑪娃颱風持續北上。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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