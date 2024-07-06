07/06 各報重點新聞一覽

日本為加強對中國的嚇阻力，採購美製空對地巡弋飛彈，計畫從2027年部署於F15戰機。（美聯社檔案照）

2024/07/06 06:52

自由時報

嚇阻中國 日首購美長程巡弋飛彈 射程900公里 2027年部署

為加強對中國的嚇阻力並提高距外防衛能力，日本防衛省四日公布已與美國政府簽署取得美製距外空對地巡弋飛彈「JASSM」的相關文件。美方預定出售的JASSM射程約九百公里，日本計畫從二○二七年度起部署於F15戰機。

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涉索賄綠能 雲林議長黃凱收押

雲林縣議會無黨籍議長黃凱涉向太陽能廠商收賄案，檢調查出黃凱還是議員時就已是業者「門神」，迄今已收受約定好的一部分賄款一千五百萬元，昨依不違背職務收賄罪將他聲押，新北地院認定黃涉案重大，有串、滅證之虞，裁准羈押禁見；同案涉洩漏文件機密的雲縣建設處長李俊興，獲檢方廿萬元交保。

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搭上台股列車 外資在台資產衝新高

台股六月在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台、全球AI（人工智慧）大咖助陣台北國際電腦展下，相關AI概念股大漲，推升台股站上二萬三千點史上新高，台股市值也一舉突破七十兆元，帶動外資在台資產大增八六二億美元；中央銀行昨公布，截至六月底，外資持有股票、債券按當日市價計算與新台幣存款餘額共計達八三七一億美元，約當外匯存底一四六％，創下歷史新高紀錄。

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聯合報

日扣我漁船 船東匯款贖人批台日友好無用

澎湖漁船本月二日越界捕魚遭中國大陸海警船登檢扣船，昨又發生基隆漁船「福洋二六六」號進入日本奄美大島附近捕魚，遭日本水產廳公務船登檢，並扣留盛姓船長及洪姓輪機長，蔡姓船東匯給日方約新台幣一百廿一萬罰款才獲釋，並批政府說的「台日友好」根本沒有用。

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英工黨大勝 施凱爾將任首相…終結近14年保守黨政權

英國於四日舉行的國會下議院大選結果出爐，顯示政壇變天，最大在野黨工黨獲壓倒性勝利，終結近十四年的保守黨政權。英國首相官邸唐寧街十號將由中間偏左的工黨黨魁施凱爾入主。他向選民承諾，英國將開啟新頁，進入「國家復興」時期。現任首相兼保守黨黨魁蘇納克同日承認敗選，已向英國國王查理三世請辭，宣布辭去黨魁，為敗選負責。

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中國時報

英國大選 工黨412席壓倒性勝利

在4日舉行的英國國會下議院選舉中，保守黨一如預期慘敗，丟失政權，蘇納克5日宣布辭去首相及保守黨黨魁職務。此次工黨斬獲412席，創下1997年前首相布萊爾取得418席壓倒性勝利以來最高，成功重建「紅牆」（紅為工黨代表色）政治版圖。工黨暌違14年重返執政，61歲黨魁施凱爾（Keir Starmer）出任英國新首相。

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基隆漁船遭日扣押 繳121萬元保釋金才獲釋

基隆市八斗子漁船「福洋266號」（以下簡稱「福」船），5日凌晨在釣魚台北方230浬海域作業時，疑越界遭到日本水產廳公務船攔下，盛姓船長與洪姓輪機長遭日方扣押，經漁業署協調，由蔡姓船東匯出600萬6000日圓（約合新台幣121萬元）後才於傍晚獲釋，船東痛批日方像土匪「要錢才放人」，也不滿政府護漁不夠強硬。

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雲林縣議會無黨籍議長黃凱涉向太陽能廠商收賄，新北地院昨裁准羈押禁見。 （記者塗建榮攝）

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