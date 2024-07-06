嚇阻中國 日首購美長程巡弋飛彈 射程900公里 2027年部署

日本為加強對中國的嚇阻力，採購美製空對地巡弋飛彈，計畫從2027年部署於F15戰機。（美聯社檔案照）

2024/07/06 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京五日報導〕為加強對中國的嚇阻力並提高距外防衛能力，日本防衛省四日公布已與美國政府簽署取得美製距外空對地巡弋飛彈「JASSM」的相關文件。美方預定出售的JASSM射程約九百公里，日本計畫從二○二七年度起部署於F15戰機。

空對地飛彈 F15戰機搭載

另一方面，防衛省防衛裝備廳四日也首次公布國產「極速滑翔彈」在三、四月於美國加州成功試射的影片，該武器為日本開發中的國產離島防衛用長程滑翔彈，預定二○二六年部署於陸上自衛隊。

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美國是在去年八月依「外國軍事銷售制度」決定出售JASSM給日本來加強距外防衛能力，這也是美方首次軍售距外飛彈給日本。此型JASSM為增加射程版本的JASSM-ER型，射程約九百公里，除美軍之外，澳洲、波蘭等國均已採購使用。

中國霸權 日視為最大挑戰

日本在二○二二年底修改國家安全戰略，明記「台灣海峽和平穩定對國際社會和平穩定與繁榮不可或缺」，並對中國霸權主義的動向定位為「前所未有的最大戰略性挑戰」。對於這項軍售，當時美方表示，透過提供獨立能力來提高主要盟國的安全，這將可支撐美國在外交和安全上的目標，並將增強日本應對當前和未來威脅的能力。

去年美國政府決定軍售JASSM給日本時，日方希望最多能採購五十枚，當時包括飛彈和相關設備費用估算約一．○四億美元，約一五○億日圓，不過防衛省四日公布日美已簽定採購合約，僅公開採購總額為七四八九萬美元（約一二○億日圓、二十四．三億台幣），並未透露採購枚數。

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