過年不拚刮刮樂？ 她推改買「1檔零股」賭未來 秒點醒萬人

每年一到農曆春節，不少民眾就會湧入彩券行，花小錢測試自己今年的手氣，或是實驗網傳中獎都市傳說是否靈驗。對此，一名女網友發文指出，過去自己都會買幾張2000元的刮刮樂，但今年她決定改買「台積電零股」，認為兩者成本差不多，但後者相對穩定且長期增值，舉動一出，瞬間吸引萬人熱議。

該名女網友近日在社群平台Threads發文透露，她先前都會在過年期間，去彩券行買幾張2000元的刮刮樂來沾喜氣，不過今年她下定決心，與其去賭虛無飄渺、難以捉摸的運氣，不如將買刮刮樂的費用改買台積電零股，透過長期投資的方式展望未來，更透露其實買台積電一股的金額，差不多等於一張2000元刮刮樂。

該文事後獲得萬人按讚，並掀起大批網友共鳴，認為比起將錢花在短期刺激、賭性極高的刮刮樂，不如好好用在自己的個人理財與儲蓄方面，「一語點醒夢中人」、「你的一句話點醒了我」、「沒有偏財命的我決定照做了」、「我會把這句話放在我錢包裡，以防過年期間我抵擋不住誘惑」、「突然覺得你講得有道理，與其賭那個一張2000不知道能刮中多少的刮刮樂，不如買1股台積電。反正趨勢基本上是往上，還保本金」。

另有網友指出，「要做公益也可以拿股息做公益」、「再過不久連2000都買不到了」、「刮刮樂的期望值是負的，台積電的期望值是正的」、「我老公說一樣的話，2000買刮刮樂是賭運氣；2000買台積電是投資未來」、「真的！你買刮刮樂有去無回，買台積他還會持續成長，沒有理由不選台積」、「有花錢衝動的時候就買一股台積電吧，明年的你會感謝今年的你～這是我去年開始有的習慣，這比固定存錢簡單多了」。

