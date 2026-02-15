為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高市早苗視訊蔡英文被翻出 全程眼神發亮：是我很敬佩的人！

    2026/02/15 21:59 即時新聞／綜合報導
    高市早苗過去曾與蔡英文視訊會談。（圖翻攝自高市早苗X平台）

    日本首相高市早苗人氣旺，加上帶領自民黨在眾院大選大獲全勝，聲勢水漲船高，一舉一動都備受關注。最近有網友翻出4年多前高市早苗與我國前總統蔡英文視訊會談的畫面，驚訝高市過去曾說過憧憬蔡英文，實際見到對方時眼神還發亮，反應相當可愛。

    2021年9月，當時與岸田文雄角逐自民黨總裁大位的高市早苗，與時任台灣總統進行了視訊會談，高市早苗還特地在個人官方社群PO出雙方的會晤畫面，可以看到高市早苗特地在背景掛上台灣和日本的國旗，相當用心。而今高市早苗在日本、台灣乃至國際社會成了「當紅炸子雞」，有網友翻到她與蔡英文的視訊影片，掀起熱議。

    因為高市早苗過去受訪曾說過，她心目中理想的領導人是人稱「鐵娘子」的英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher），本身也相當憧憬蔡英文：當年與小英視訊，網友們認為高市早苗眼睛發亮，就像粉絲見到偶像般，2人短暫對談的最後，高市早苗更當面對小英說：「蔡英文主席，是我非常敬佩的人！」

    鄉民們紛紛表示，「台灣的早苗，日本的小英」、「身邊很多很多日本同事都非常喜歡小英！她的形象在日本非常好喔」、「女强人疼女強人」、「跟小英總統交流的都更上一層樓，跟馬冏握手的都落選……」、「改寫女性新頁章的二位總統，愛妳們喔」、「好期代兩位女強人能在日本跟台灣會面」、「巾幗相惜」。

