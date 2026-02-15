為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    恐嚇燒死王定宇兒與賴清德 臉書留言女子抓到了

    2026/02/15 22:35 記者吳俊鋒／台南報導
    王定宇認為女子在臉書的留言涉及恐嚇，委由卓佩于報案。（卓佩于提供）

    王定宇認為女子在臉書的留言涉及恐嚇，委由卓佩于報案。（卓佩于提供）

    民進黨立委王定宇昨天（14日）在臉書PO出陪子弟兵卓佩于到市場向民眾賀歲、拜票訊息，王姓女子留言涉嫌恐嚇燒死他的兒子與賴清德，立刻截圖報案，第一警分局今晚持拘票查獲王女，移送地檢署偵辦。

    據了解，女子坦承留言，但為何如此，卻語焉不詳，避重就輕，尤其正要釐清案情時，講沒多久子，隨即岔開話題；警方訊後移送地檢署持續偵辦。

    女子在王定宇臉書留言「去死在故意解惑不接洽，一樣耳朵邊三件事，我沒燒寫死你兒子跟賴清德，我ㄕˋ不當人，你們也休想過好年」，卓佩于獲得授權後，昨天下午3點40分，拿著截圖資料向警方報案。

    王定宇昨天說，第五縱隊及中共在台協力者，對台灣安全的侵擾，無時無刻，無所不在，特別是在年節期間，揚言燒死國家元首的說法，更讓國人無法容忍，他期待警方在接受報案後，加快偵辦速度，儘速將對台恫嚇者繩之以法。

    而卓佩于今晚7點45分接獲第一分局通知，已將王女查緝到案，移往地檢署偵辦；她感謝警方在26小時內迅速將嫌犯追緝到案，也願代表社會各界對警方為安定社會付出的辛勞，獻上最大敬意。

    女子在王定宇的臉書留言，涉嫌恐嚇燒死他兒子跟賴清德，卓佩于報警追緝。（卓佩于提供）

    女子在王定宇的臉書留言，涉嫌恐嚇燒死他兒子跟賴清德，卓佩于報警追緝。（卓佩于提供）

