    網友直擊「財神爺瘋狂敲門」 新竹彩券行開出百萬大獎

    2026/02/15 21:14 記者廖雪茹／新竹報導
    獲「財神爺敲門」的彩券行，不但買氣上揚，更幸運地真的開出「大樂透春節大紅包」100萬元大獎。（記者廖雪茹攝）

    新竹市一家彩券行日前被網友直擊，「財神爺」人偶氣球立在拉下鐵捲門的店外，被風吹得看似「猛敲門」；沒想到，擋也擋不住的財氣很快地就應驗，彩券行不但買氣上揚，更幸運地開出「大樂透春節大紅包」100萬元大獎，讓店家直呼「敲門財神好靈驗」！

    一名網友日前在Threads發出影片分享，經過新竹市一家還沒營業的彩券行時，外頭的財神爺氣球被風吹得就像在瘋狂敲門並想要進去一樣，讓他笑說，「誰家的彩券行還不趕快來開門，財神爺已經在敲門了！」逗趣貼文引發網友熱烈迴響，笑喊「第一次看到這種財神強迫你要發財的店家」、「財神爺暗示的很明顯，去這家買，應該有驚喜」。

    但這不是開玩笑，好事真的發生了！這家店-鑫億公益彩券行今天證實，網路社群上的財神爺猛敲門畫面曝光後，來客明顯成長，業績增加約3、4成，其中不少人專程來跟財神爺拍照，13日更開出「大樂透春節大紅包」100萬元大獎，讓店家開心直呼「敲門財神好靈驗」！

    每到農曆新年，許多民眾都會到彩券行試試手氣，希望贏大獎過好年。春節9天連假第二天，這家彩券行就傳來好消息，上門客人都希望沾沾喜氣，許願自己就是下一位幸運兒！

    財神爺氣球被風吹的就像在敲彩券行的門。（擷取自Threads）

    獲「財神爺敲門」的彩券行，不但買氣上揚，更幸運地真的開出「大樂透春節大紅包」100萬元大獎。（記者廖雪茹攝）

    網路社群上的財神爺猛敲門畫面曝光後，來客明顯成長。（記者廖雪茹攝）

