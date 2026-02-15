為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    宜蘭炸彈包裹吳嫌遭聲押 仍否認涉案

    2026/02/15 18:23 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭民宅炸彈包裹，吳嫌（中）否認涉案，檢察官訊後向法院聲押。（警方提供）

    宜蘭民宅炸彈包裹，吳嫌（中）否認涉案，檢察官訊後向法院聲押。（警方提供）

    宜蘭市黎明路民宅昨天發生包裹爆炸，造成70歲及66歲的洪姓姊弟受傷。警方昨（14日）深夜逮捕一名吳姓嫌犯，吳嫌與傷者洪婦的兒子有35萬元投資理財糾紛，警方依殺人未遂等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦；檢方訊後向宜蘭地院聲請羈押吳嫌。

    檢察官認為，吳姓犯嫌涉犯刑法殺人未遂、公共危險及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，且有滅證、反覆實施之虞，依法向法院聲請羈押禁見，後續將持續擴大清查，依法究辦。

    據了解，該包裹炸彈疑由63歲吳姓嫌犯親送，署名要給洪婦的兒子朱男。警方鎖定朱男的人際關係與糾紛調查，查出朱於113年底與住在頭城的吳姓男子有投資理財糾紛，吳還向警方報案控告朱男涉嫌詐欺。

    坦承有債務糾紛

    警方根據吳男報案資料，昨天深夜11點多，持搜索票與拘票到吳男頭城住處攻堅抓人，在吳的住處查扣到手機、監視器、電腦主機，以及銅線、電錶、電線、電池、微動開關等證物。據了解，吳嫌坦承與朱男有債務糾紛，但否認涉嫌爆炸案，全案有無共犯也待追查。

