楊梅嬤埔心市場迷路走7公里到平鎮 警民聯手協助返家過年

楊梅老婦人在市場迷路走到平鎮區，平鎮派出所接獲熱心民眾報案，將她帶回警所暫時照料並安撫情緒。（平鎮警分局提供）

今天是小年夜，桃園市楊梅區74歲李姓老婦上午與友人到埔心市場採買，人潮擁擠不慎走散，心慌一路走了6、7公里到平鎮區，所幸熱心民眾與平鎮分局員警及時援助，幫助老婦人平安返家過年。

平鎮派出所所長章駿城說，家住楊梅區的李姓老婦上午與友人一起去埔心市場採購年貨，正值年前尖峰時段，市場人山人海，老婦人在推擠中與友人失散，焦急失去方向感，一路從楊梅走到平鎮區中興路平鎮段，附近住戶見她隻身徘徊、神情慌張，趕緊報警求助。

​巡邏員警林庭瑋及陳炳勳獲報趕抵現場，發現她驚嚇過度且年事已高，面對詢問顯得語塞，無法清楚表達住址與聯繫方式，員警先行將她帶回派出所休息，安撫情緒。

員警以警用系統查出李姓婦人身分，順利聯繫上親人，老婦友人接到通知趕到派出所，見到老婦人平安無恙，總算放下心中大石，頻頻向警方道謝。友人說，老婦人的家人遠在台南，平時都是她代為照顧，在市場與老婦走散後，焦急地四處找人，還好有熱心的民眾及員警協助。

平鎮派出所員警以警車芙老婦及其友人返回。（平鎮警分局提供）

