    首頁 > 生活

    台灣人才俗擱大碗？ 國際精品徵「精通法語」人才竟只開時薪210

    2026/02/15 17:04 即時新聞／綜合報導
    國際精品品牌Louis Vuitton（LV），近日在台灣刊登徵才資訊，需具備流利法文口說能力，但時薪僅210元；示意圖。（資料照）

    台灣人才俗擱大碗？國際精品品牌Louis Vuitton（LV）近日在台灣刊登徵才資訊，該職缺主要為短期活動支援，開出時薪210元，卻須具備流利的法文口說能力，讓口譯員看了直批「我們台灣人是什麼很賤的人嗎？」。不過，經查發現，LV已悄悄下架該則徵才訊息，外界推測可能是因輿論壓力調整或結束招募，業者尚未出面說明。

    一名網友在Threads上分享近日國際精品品牌Louis Vuitton（LV）在台灣的徵才消息，徵才內容顯示，主要工作內容包含擔任活動現場的法文翻譯、陪伴工匠出席活動、成為顧客與工匠之間的溝通橋梁等，而其職務需求需具備流利法語口說、良好中文溝通技巧，因為是短期工讀性質，福利部分提供餐食和交通補助，但待遇僅是時薪210元。

    對此，本身身為中英西班牙文口譯員且服務長達七年以上的原PO揶揄表示，「真是一個好機會～我來幫忙推廣！以後口譯不用3個小時開價萬元了，3小時給600就好，鼓勵業界跟進！台灣人才素質高又便宜，世界之光。」

    他接著補充，「翻譯是一個高度專業的，會影響品牌形象的場合，尤其是LV這樣的品牌，應該用市場價格請一個專業的口譯員。再者，一般類型主題，英文口譯3小時價格為台幣1萬2000元，西文或法文更遠高於此報價。請LV核實市場價後更新薪資。不要開不成比例的低價，請所謂「工讀生」來做口譯的工作」。

    對此，網友氣得表示，「賣精品然後薪水把人當免洗筷」、「這薪水害我以為LV一個包包賣500」、「精品開這種價格，是在明示品牌貶值得多厲害嗎？」、「我在台灣當法文口譯近10年了，我來講句公道話，為什麼大家都說讀外文畢業不能幹嘛，就是因為有這種公司……」。

    不過，經查發現，求職網站目前已經找不到該則徵才消息，外界推測，可能已找到相關人選，或受輿論壓力影響而悄悄下架。對此，業者尚未針對近期風波公開回應。

