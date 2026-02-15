為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    最萌謝禮！三芝警為百歲嬤護鈔 送「餅乾盒」藏驚喜直喊超可愛

    2026/02/15 18:33 記者徐聖倫／新北報導
    員警不敢大意，陪阿嬤慢慢走500公尺保護到家。（記者徐聖倫翻攝）

    員警不敢大意，陪阿嬤慢慢走500公尺保護到家。（記者徐聖倫翻攝）

    96歲簡姓阿嬤前日來到新北市三芝區農會，她向行員表示要領10萬元，為避免詐騙，行員趕緊問阿嬤做何用途，原來是要給「阿孫包紅包」。有鑑於阿嬤近百歲，行員也通知轄區員警前來護鈔，保護阿嬤到家。阿嬤拿了盒餅乾致謝，員警打開一看竟是滿滿「痠痛藥布」，原來阿嬤搞錯盒，此舉也讓員警覺得阿嬤超可愛。

    據了解，阿嬤住處離農會500公尺，但對她來說這段路實在有夠長，仍阻止不了她要包紅包給阿孫的心，拖著蹣跚的步伐抵達農會後，即向行員說「我要領10萬」。行員機警問了阿嬤用途，確認是要包紅包，才放心讓她領錢。

    但百歲老人家身上帶著10萬大鈔，怎麼想也不妥，行員於是聯繫淡水警分局三芝分駐所員警前來護鈔。員警也不馬虎，一步步陪阿嬤慢慢走完回家的路，離別時阿嬤為表達感謝，拿了盒餅乾送給員警，直說「揪甘心」，阿嬤盛情難卻，員警也就收下。

    走出屋外的2名員警，掂了掂手中餅乾覺得重量不對，打開來看竟是一大堆「痠痛藥布」，讓員警開心的笑出來。原來阿嬤年紀大了疑似忘記空餅乾盒被她拿來裝藥布，拿錯盒給員警，員警笑說，走這一段路得到一大堆痠痛藥布，阿嬤「心意滿滿」可愛極了。

    阿嬤拿錯盒，員警打開竟是痠痛藥布，直呼有夠可愛。（記者徐聖倫翻攝）

    阿嬤拿錯盒，員警打開竟是痠痛藥布，直呼有夠可愛。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播