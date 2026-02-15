最萌謝禮！三芝警為百歲嬤護鈔 送「餅乾盒」藏驚喜直喊超可愛

員警不敢大意，陪阿嬤慢慢走500公尺保護到家。（記者徐聖倫翻攝）

96歲簡姓阿嬤前日來到新北市三芝區農會，她向行員表示要領10萬元，為避免詐騙，行員趕緊問阿嬤做何用途，原來是要給「阿孫包紅包」。有鑑於阿嬤近百歲，行員也通知轄區員警前來護鈔，保護阿嬤到家。阿嬤拿了盒餅乾致謝，員警打開一看竟是滿滿「痠痛藥布」，原來阿嬤搞錯盒，此舉也讓員警覺得阿嬤超可愛。

據了解，阿嬤住處離農會500公尺，但對她來說這段路實在有夠長，仍阻止不了她要包紅包給阿孫的心，拖著蹣跚的步伐抵達農會後，即向行員說「我要領10萬」。行員機警問了阿嬤用途，確認是要包紅包，才放心讓她領錢。

但百歲老人家身上帶著10萬大鈔，怎麼想也不妥，行員於是聯繫淡水警分局三芝分駐所員警前來護鈔。員警也不馬虎，一步步陪阿嬤慢慢走完回家的路，離別時阿嬤為表達感謝，拿了盒餅乾送給員警，直說「揪甘心」，阿嬤盛情難卻，員警也就收下。

走出屋外的2名員警，掂了掂手中餅乾覺得重量不對，打開來看竟是一大堆「痠痛藥布」，讓員警開心的笑出來。原來阿嬤年紀大了疑似忘記空餅乾盒被她拿來裝藥布，拿錯盒給員警，員警笑說，走這一段路得到一大堆痠痛藥布，阿嬤「心意滿滿」可愛極了。

阿嬤拿錯盒，員警打開竟是痠痛藥布，直呼有夠可愛。（記者徐聖倫翻攝）

