    大場面來啦！川普重用智庫高層撂話 取消親中藍白政客及家屬美簽！

    2026/02/15 18:59 即時新聞／綜合報導
    紐夏喊話美國政府取消藍白政客及其親屬的美國簽證跟綠卡。（圖翻攝自X:@NewshamGrant）

    國民黨和民眾黨屢次聯手封殺賴政府1.25兆軍購特別條例，引發華府高度關切，美國更有37位跨黨派參眾議員聯合致函藍白主席和立法院長韓國瑜，強烈呼籲盡快通過這筆國防預算。而今「大場面」終於來了！退役美國海軍陸戰隊上校、華府智庫安全政策中心（Center for Security Policy）高級研究員紐夏（Grant Newsham），近日跳出來喊話美國政府取消藍白政客及其親屬的美國簽證跟綠卡。

    曾任美國印太司令部太平洋海軍陸戰隊（MARFORPAC）情報主管和外交官的紐夏，台灣時間14日深夜在其X平台轉發共和黨籍眾議員盧納（Anna Paulina Luna）的推文。盧納當天分享37位跨黨派議員聯合致函給台灣在野領袖的信件，誠懇表示「台灣的朋友們：我與美國國會同僚一起呼籲台灣立法院支持賴總統，並全額通過他的國防預算提案。來自北京的威脅真實存在，而且正在升高。美國與台灣站在同一陣線，但台灣也必須自立自強，全世界都在看著！」

    不過紐夏直言，「獲得國會支持當然很重要，但國民黨和民眾黨裡面有太多政客親中，如果要尋求一個更有效的辦法，乾脆直接取消這些政客及其親屬的美國簽證和綠卡吧！」

    紐夏的發言曝光後，馬上讓台網嗨翻，「最棒的新年禮物！」、「我絕對是舉雙手贊成的」、「趕快這樣做，藍白這群是敬酒不吃吃罰酒的，沒給點顏色瞧瞧學不乖」、「取消並公佈名單、凍結包含親屬等在美資產，讓台灣人看看誰的親屬最多、誰的資產最大包！」、「都給這麼多次機會了，現在才取消也不過分呀」、「100%支持啦！」、「這招會非常有效果，我建議追加驅逐那群藍白政客在美國的家人，立刻見效」。

    值得注意的是，紐夏所在的安全政策中心智庫，是典型對中鷹派，長期主張中國對美構成威脅，積極推動美中經濟脫鉤，其影響力在川普執政下非常顯著，多位與該智庫關係密切的人士進入政府和新，最有名的就是前美國國家安全顧問波頓（John Bolton）。

