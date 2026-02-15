台灣國手冬奧完賽疑遭中國人「丟東西」！ 畫面曝光鄉民吵翻

冬奧花滑國手李宇翔。（奧會提供）

台灣19歲花式滑冰新星李宇翔，前天（13日）在米蘭科爾蒂納冬季奧運花滑男子長曲決賽亮相，為台灣花滑寫下新頁。李宇翔在決賽中零失誤跳完三圈半及四圈兩個高難度動作，最終完美落地，比賽結束當下他笑著躺下，享受所有人為他獻上的歡呼聲。不過有網友注意到，場邊竟然有疑似中國人對李宇翔丟東西，包括五星紅旗，引發熱議。

李宇翔是台灣首位本土培養出來的花滑奧運國手，也是台灣自1998年後再有選手獲得冬奧花滑門票。他在13日的冬奧花滑項目，以短曲72.41分、長曲141.92分，總分214.33，排名第23名。突破個人最佳成績後，李宇翔非常興奮，比賽結束後他躺在地上，喘著大氣的同時也滿足的笑了，場邊觀眾送上掌聲和歡呼聲。

一位在電視上收看轉播的民眾，看到有台灣選手在冬奧嶄露頭角，隨即拿起手機紀錄這難得一刻，卻剛好注意到場邊插曲。當時李宇翔躺在地上，導播將畫面切到場邊一區有許多觀眾拿著五星紅旗的觀眾席，仔細看一名女子站起來朝場內丟東西，而且丟了兩次，第一次疑似是玩偶，第二次疑似是中國國旗。

這位民眾看到這一幕後相當氣憤，「真是越想越氣！中國觀眾在丟他們的國旗？三小啦有必要嗎！」PO網後掀起鄉民熱議，「中國人被討厭不是沒原因的」、「展示什麼是低水平」、「有夠沒水準」、「真的是愛丟垃圾沒水準的中國欸，亞洲的亂源」、「現在所有人都知道有些『中國人』有多沒運動精神、有多沒禮貌！」、「沒文化的國家」。

不過也有人網友表示，「完畢丟娃娃、鮮花，是觀眾是對選手的支持愛戴」、「他丟的應該是娃娃吧？在花式滑冰比賽表演結束時，朝場內丟娃娃是表示對表演者的致意」、「通常是丟小禮物（玩偶），如果你有看過羽生結弦的比賽的話。宇翔的粉絲可能人數不多，就只有這位小姐，然後剛好又坐在一群中國觀眾的附近，可能就引起一些誤會吧」、「花滑比賽時，觀眾為表示對選手的支持與鼓勵，會往場內丟擲娃娃或者鮮花，這已經是賽後的一個固定橋段了」。

對此，原PO回應：「當下看到鏡頭轉為一群中國觀眾，還有人往下丟東西，於是當下心情由興奮轉為憤怒，覺得此舉對台灣選手很不尊重，ㄧ怒之下放上影片。有脆友提醒可能是丟娃娃而不是國旗，是觀眾支持選手友善的表現，可能錯怪他們了，要謝謝脆友提醒。但對於切到中國觀眾鏡頭，這點我仍覺得困惑。」

李宇翔比賽結束後，場邊有疑似中國觀眾朝場內丟東西，引發台灣熱議。（圖翻攝自Threads）

