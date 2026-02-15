總統春節談話首度移師「小雪之眼」 頂6度低溫奔波4小時有3大意涵

總統賴清德今年春節談話打破往年慣例，將場景從總統府移往海拔3020公尺、全台第一高的海軍「小雪山雷達站」，向全體國人傳達「團結、守護、安全」的年節展望及祝福。（總統府提供）

總統賴清德今年春節談話打破往年慣例，將場景從總統府、台北賓館移往海拔3020公尺、全台第一高的海軍「小雪山雷達站」，據了解，這樣的安排背後有3個意涵，除了要真實呈現國軍全年無休的辛勞，並向各角落默默付出的無名英雄致敬外，也要藉由小雪山雷達站終年巡弋海疆的意象，向全體國人傳達「團結、守護、安全」的年節展望及祝福。

據透露，總統春節談話的意義，在於回顧過去一年的挑戰，並與國人共同展望來年，此次選址小雪山，背後有三個意涵，第一，真實呈現國軍全年無休、在第一線保家衛國的辛勞；第二，致敬在各角落默默付出的無名英雄，強調台灣最美的風景「不只在山海之間，也在每一位攜手共患難的身影當中」；第三，透過小雪山終年巡弋台灣周邊海域、護衛海疆的意象，傳遞團結、守護、安全的展望與祝福。

「小雪山雷達站」是全國海拔最高軍事基地，往來交通十分不便。據了解，賴總統當日搭乘高鐵抵達台中後，轉乘近3小時崎嶇山路後才抵達，這也是歷任總統錄製農曆春節談話以來，首度不在總統府、台北賓館取景，賴總統風塵僕僕前往全台最高軍事雷達站，穿著厚重外套、頂著6度低溫，以三軍統帥身分為第一線國軍加油打氣，與全體國人共同展望更好的來年。

