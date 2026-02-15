總統登「小雪山雷達站」春節談話：執政團隊會馬不停蹄繼續努力

賴清德總統前往全國海拔最高的海軍單位「小雪山雷達站」發表農曆春節談話，表示新的一年，執政團隊會馬不停蹄、繼續努力，讓台灣在全球的科技與產業競爭中維持領先。（總統府提供）

農曆春節將至，賴清德總統特別選在全國海拔最高的海軍單位「小雪山雷達站」發表農曆春節談話表示，過去一年台灣在考驗中淬鍊成長，把握機會，讓國家站得更高、看得更遠、變得更強韌，新的一年，執政團隊會馬不停蹄，繼續努力，繼續強化國防實力、穩健推動各項經濟建設，讓台灣在全球的科技與產業競爭中維持領先。

繼續強化國防實力、穩健推動各項經濟建設

賴清德表示，他在海拔3020公尺的「小雪山雷達站」和國軍官士兵一起圍爐，為他們加油打氣，感謝國軍、海巡全年無休保家衛國，也感謝警消、醫護、海關、移民、環保、水電氣、公共運輸等夥伴，維護社會正常運作，讓國人可以安心過年。

賴清德坦言，過去一年，台灣面臨許多挑戰，也在考驗中淬鍊成長，把握機會，讓國家站得更高、看得更遠、變得更強韌，「台灣最美的風景，不只在山海之間，也在每一位攜手共患難的身影當中。」包括馳援災區的搜救大隊和超人志工，搶修基礎建設的工程夥伴，以及為了救災付出生命的英雄、捨身保護陌生人的勇敢市民，都讓我們深受感動、充滿感激。

賴清德說，新的一年他會率領執政團隊，馬不停蹄、繼續努力，繼續強化國防實力及治安工作，捍衛國家安全與維護社會安定；更要穩健推動各項經濟建設，讓台灣在全球的科技與產業競爭中保持領先；還要助產業一臂之力，進行全球布局，同時提供中小微企業更多實際有力的支持，為台灣企業創造更大空間。

賴清德表示，政府也會強化中南部各項建設，落實均衡台灣目標，並持續推動各項社會投資和社會福利、照顧弱勢，從今年1月起，每胎生育給付加計生育補助共10萬元；低收入戶每人每月增加1000元，中低收入戶每人每月增加750元。政院已通過老農津貼，從每人每月8110元調高到1萬元，國民年金老年給付，由每月4049元，調高到5千元，待立法院審議通過後，就可以實施。

賴清德強調，政府不但要照顧好人民的飯碗，讓敢拚的人有舞台，讓肯做的人有希望，也要讓鰥寡孤獨、身障者，得到照顧。最後，新的一年，祈求台灣國泰民安、風調雨順，祝福親愛的國人朋友，新年快樂、人人平安、家家幸福、七喜春來；讓我們一起攜手向前，迎接更美好的一年！

賴清德總統表示，他在海拔3020公尺的「小雪山雷達站」和國軍官士兵一起圍爐，為他們加油打氣。（總統府提供）

賴清德總統前往全國海拔最高的海軍單位「小雪山雷達站」發表農曆春節談話，表示新的一年，執政團隊會馬不停蹄、繼續努力。（總統府提供）

