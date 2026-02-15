為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    劉世芳小年夜慰勞成功嶺替代役留守人員

    2026/02/15 19:59 記者林哲遠／台北報導
    內政部長劉世芳慰勞替代役。（內政部提供）

    內政部長劉世芳慰勞替代役。（內政部提供）

    內政部長劉世芳於2月15日小年夜蒞臨台中成功嶺替代役訓練班，親自慰勞春節期間堅守崗位的留守人員，感謝同仁及替代役役男犧牲與家人團聚的時間，守護訓練班運作與營區安全。

    內政部說明，劉世芳向辛苦的留守人員致意，並致贈慰勞金，表達內政部對基層同仁辛勞付出的關懷與肯定，氣氛溫馨。劉世芳也與大家共進晚餐、閒話家常，關心工作與生活情形，讓留守人員在年節前夕感受到濃濃的年味與溫暖。

    劉世芳表示，替代役不只是役男完成服兵役的過程，更是國家和社會非常重要的一股力量，替代役役男來到成功嶺完成26天的基礎訓練後，可取得EMT-1、防災士及志願服務三項證照，具備「自救互助」與「公共服務」的能力。這幾年來，無論面對天災或各種突發狀況，替代役弟兄總是第一時間投入協助。像是丹娜絲颱風期間的救災行動，以及馬太鞍溪的災後復原與協助工作，都可以看到替代役不畏辛勞、全力支援地方的身影，為民眾帶來實質幫助，展現守護家園的責任與行動力。

    劉世芳強調，春節是闔家團圓的重要時刻，但仍有許多同仁必須留守崗位，確保各項訓練與行政工作順利推動，同時持續服務社會、關懷地方，這份責任感與奉獻精神令人敬佩。內政部將持續給予支持與照顧，讓同仁安心服務，也讓替代役制度在守護國家、關懷社會上發揮更大的力量。

    劉世芳呼籲，同仁及替代役役男提前拜年，祝福大家新的一年，身體健康、工作順利、闔家平安，期盼新的一年大家都能平安順心、充滿希望，在溫暖與祝福中迎接嶄新的開始。

