    首頁 > 生活

    新竹遠東巨城櫃位用簡體字賀年挨批 小編瘋狂封鎖網友

    2026/02/15 20:11 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市遠東巨城購物中心。（記者洪美秀攝）

    新竹市遠東巨城購物中心這幾天在網路引發網友熱烈議論，原因是巨城購物中心小編竟封鎖大批網友留言，就連從沒互動過的網友及VIP百萬客戶也被封鎖。原因指向有網友在網路社群發文稱巨城購物中心有多個櫃位使用簡體字做新年賀詞，結果一堆網友跳出來發文稱也被封鎖了，不少網友認為巨城小編哪來的底氣，封鎖網友留言行徑有如市長高虹安的粉專般。巨城則回應，感謝大家關愛與支持，粉絲的留言，會審慎了解與處理。

    遠東巨城購物中心是新竹人最常去的百貨商城，每年創造百億營業額，更有「新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上」之稱，而巨城小編風趣幽默的發文與留言也常引領社群風潮。但這幾天網路社群卻刮起巨城小編到處封鎖網友的貼文風暴，很多人都說根本沒跟巨城互動也沒說過巨城壞話，為何就被封鎖了。還有百萬VIP客戶也留言被小編封鎖，而巨城小編四處封鎖網友的風暴越滾越大，不管在FB或Threads都有網友怒批巨城小編哪來的底氣可以亂封鎖網友留言啊？

    而網友提到只是講高雄陳其邁做的事就被封鎖，還有的說只是發文稱巨城內有不少櫃位的新春裝飾使用簡體字就被封鎖，更酸巨城小編也是小草族嗎？網友只能留言民眾黨好棒棒嗎？還有網友酸巨城小編跟市長高虹安一樣，都會封鎖網友。網友各種批評貼文已在網路社群延燒發酵。

    新竹市遠東巨城購物中心的小編四處封鎖網友，連百萬VIP也封。網友酸巨城櫃位用簡體字裝飾難道不能批評嗎？（取自網路貼文）

    網友酸巨城櫃位用簡體字裝飾難道不能批評嗎？（取自網路貼文）

    新竹市遠東巨城購物中心的小編四處封鎖網友，連百萬VIP也封。（取自網路貼文）

    新竹市遠東巨城購物中心的小編四處封鎖網友，連百萬VIP也封。網友酸巨城櫃位用簡體字裝飾難道不能批評嗎？（取自網路貼文）

    新竹市遠東巨城購物中心的小編四處封鎖網友，連百萬VIP也封。網友酸巨城櫃位用簡體字裝飾難道不能批評嗎？。（取自網路貼文）

    新竹市遠東巨城購物中心的小編四處封鎖網友，連百萬VIP也封。網友酸巨城櫃位用簡體字裝飾難道不能批評嗎？。（取自網路貼文）

    熱門推播