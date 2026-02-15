台中市長任內最後春節談話 盧秀燕：把最後1年當作第1年來拚

台中市長盧秀燕任內最後春節談話說，把最後一年當作第一年來拚。（台中市政府提供）

今天（15日）是小年夜，台中市長盧秀燕提前在臉書發布任內最後一次春節談話說，3個感謝傳達新春祝福，感謝市民家人、市府團隊與陪伴台中走過風雨的英雄們的支持與付出。今年12月下旬就將卸任，她會把「任內最後1年當作第1年來拚」，全力以赴、市政不停歇。

盧秀燕身穿喜氣紅色套裝，手持象徵吉祥與好運的金色馬年娃娃，發表台中市長任內最後一次的春節談話，盧秀燕說，時間飛逝，今年是她以市長身分最後一次在農曆年前向市民表達祝福，她感謝市民選擇在台中市生活，讓城市持續成長，2025年台中淨遷入人口超過15萬人，新生兒增加1萬2千人，全市人口逼近287萬人，穩居全國第二大城市。

請繼續往下閱讀...

她也感謝市政團隊推動重大建設，包括台中綠美圖已於去年底正式開館，開館滿月吸引超過30萬人次入館；台中國際會展中心預計今年3月正式營運，試營運期間已舉辦多場展覽活動，吸引約25萬人次參觀，創造逾15億元商機；台中巨蛋目前已進入主體工程階段，朝2030年完工目標邁進，規劃中的「超巨蛋」也持續推動，預計今年完成定案；此外，備受市民期待的台中捷運藍線也將在今年進入實質站體工程階段。

盧秀燕說，過去一年市府與市民一起面對各種挑戰，也一同分享城市進步的成果與喜悅，感謝所有陪伴台中走過風雨的英雄們，任內的最後一年，她仍會以第一年的拚勁全力以赴，帶領市府團隊拚經濟、做好市政，為市民創造更美好的生活；她也祝福民眾龍馬有春、超級馬利、馬上有錢，「後會有期」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法