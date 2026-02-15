為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    手機訂購物品露餡！宜蘭炸彈包裹釀2傷 吳嫌收押禁見

    2026/02/15 21:31 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭民宅炸彈包裹案，法院裁定吳嫌（中）羈押禁見。（記者游明金攝）

    宜蘭民宅炸彈包裹案，法院裁定吳嫌（中）羈押禁見。（記者游明金攝）

    宜蘭市黎明路民宅昨天發生包裹爆炸，造成70歲及66歲的洪姓姊弟受傷。警方昨（14日）深夜逮捕一名吳姓嫌犯，吳嫌與傷者洪婦的兒子有35萬元投資理財糾紛，警方依殺人未遂等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦；檢方訊後向宜蘭地院聲請羈押禁見，法院晚間裁定羈押禁見獲准。

    涉殺人未遂罪

    宜蘭地院表示，吳姓被告經訊問後，否認犯行，但依朱姓證人證述、相關監視器畫面、被害人受傷診斷證明書、傷勢照片、現場照片、及扣案手機內被告訂購物品及搜尋紀錄，足認被告涉犯刑法殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例製造爆裂物罪。

    法院表示，被告犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑，重罪常伴隨逃亡之高度可能，且被告住處案發當時相關監視器畫面均遭銷燬，足認有湮滅證據之虞。

    法院指出，衡酌被告僅因債務糾紛即製造爆裂物，除侵害他人生命身體法益，並嚴重危害社會秩序，權衡國家司法權有效行使、公共利益及被告人身自由之私益，若非羈押顯難進行審判，有羈押之必要，並為避免被告湮滅相關證據，並禁止接見通信。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播