手機訂購物品露餡！宜蘭炸彈包裹釀2傷 吳嫌收押禁見

宜蘭市黎明路民宅昨天發生包裹爆炸，造成70歲及66歲的洪姓姊弟受傷。警方昨（14日）深夜逮捕一名吳姓嫌犯，吳嫌與傷者洪婦的兒子有35萬元投資理財糾紛，警方依殺人未遂等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦；檢方訊後向宜蘭地院聲請羈押禁見，法院晚間裁定羈押禁見獲准。

涉殺人未遂罪

宜蘭地院表示，吳姓被告經訊問後，否認犯行，但依朱姓證人證述、相關監視器畫面、被害人受傷診斷證明書、傷勢照片、現場照片、及扣案手機內被告訂購物品及搜尋紀錄，足認被告涉犯刑法殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例製造爆裂物罪。

法院表示，被告犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑，重罪常伴隨逃亡之高度可能，且被告住處案發當時相關監視器畫面均遭銷燬，足認有湮滅證據之虞。

法院指出，衡酌被告僅因債務糾紛即製造爆裂物，除侵害他人生命身體法益，並嚴重危害社會秩序，權衡國家司法權有效行使、公共利益及被告人身自由之私益，若非羈押顯難進行審判，有羈押之必要，並為避免被告湮滅相關證據，並禁止接見通信。

