大溪木博館「大囍之日」今開展 盡覽嫁妝家具工藝之美

大溪木博館推出「大囍之日-嫁妝家具特展」，圖為紅眠床展品。（記者李容萍攝）

2022/11/25 19:29

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立大溪木藝生態博物館今起於木家具館（原大溪公會堂）舉辦為期1年的「大囍之日-嫁妝家具特展」，展覽以嫁妝家具為主軸，還原日治晚期到戰後初期的傳統新娘房，集結木博館典藏品，和特別向大溪居民及木器行借展在地訂製嫁妝家具及新創家具，共展出30多件作品，讓觀眾走進時光隧道，飽覽工藝美學在時間長河中的特色演變。

市府文化局長莊秀美表示，此次展覽匯聚清末、日治、戰後至現代各時期的30多件作品，除了有經典漢體形式，木器鑲嵌玻璃，並融入大溪老街牌樓立面的山牆造型，展現漢、和、洋混搭裝飾語彙的日治時期作品，還有1960至1970年代大溪流行的Nami（波浪的意思）式，家具立面呈現大小波浪曲線的韻律。

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莊說，早年娶媳婦或嫁女兒，雙方父母都會替子女準備整套全新家具「添妝」，也促成戰後大溪嫁妝家具產業的發展。展件中有大溪早期先輩木藝師陳烏碖、林先文等人作品，及新創作品，閱覽今昔百年迭代下，嫁妝家具多樣精采的面貌，展場以新娘房情境營造方式，讓觀眾感受嫁妝家具的生活感與美好。

木博館也洽商在地居民，借展6件家中傳承珍藏的嫁妝家具，其中一件梳妝台，來自百年中藥房「再生堂」，是曾任新竹州衛生局長、大溪著名中醫師簡曉雲約於1920至1930年代間為媳婦訂製，作工精美。

展場另有多場木藝手作教育推廣活動，將各種嫁妝家具的木工技術及文化意涵，融入體驗課程中，活動訊息及報名方式，可至木博館臉書粉絲專頁了解。

大溪木博館推出「大囍之日-嫁妝家具特展」，圖為漢制桌案與公婆椅。（記者李容萍攝）

大溪木博館推出「大囍之日-嫁妝家具特展」，圖為早年娶媳婦或嫁女兒，雙方父母都會替子女準備整套全新家具「添妝」。（記者李容萍攝）

大溪木博館推出「大囍之日-嫁妝家具特展」，圖為早年娶媳婦或嫁女兒，雙方父母都會替子女準備整套全新家具「添妝」。（記者李容萍攝）

文化局長莊秀美（中）主持「大囍之日-嫁妝家具特展」開展儀式。（記者李容萍攝）

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