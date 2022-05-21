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    疫情北緩降中緩升 公衛專家：台灣有望衝過疫情最後關卡

    新光醫院副院長洪子仁表示，台灣目前疫情曲線類似紐西蘭，如果全國醫療量能都能持續承接住中重症患者，評估2週後台灣有望通過武漢肺炎疫情的最終關卡，邁向正常生活。（記者叢昌瑾攝）

    新光醫院副院長洪子仁表示，台灣目前疫情曲線類似紐西蘭，如果全國醫療量能都能持續承接住中重症患者，評估2週後台灣有望通過武漢肺炎疫情的最終關卡，邁向正常生活。（記者叢昌瑾攝）

    2022/05/21 22:38

    〔記者楊媛婷／台北報導〕本土武肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情連日確診病例數持平，中央流行疫情指揮中心觀察，北部染疫人數有緩降趨勢，中南部則微幅成長，不過並沒有暴衝式成長。新光醫院副院長洪子仁表示，台灣疫情曲線現似紐西蘭，且醫療都有承接住中重症患者，若兩週可維持，代表台灣有望通過疫情最後一關，將邁向正常生活。

    本土確診人數近日都維持在8萬多人到9萬多人間，指揮中心指出，近日北部染疫人數有緩降趨勢，洪子仁表示，北部染疫人數下降在4月28日就可見端倪，他說台灣4月1日本土確診個案破百、4月15日破千，4月28日後破萬，5月15日破5萬，政府雖未升三級警戒，但北北基桃很多餐廳自行停止提供內用，民眾也減少到公共場所或者內用，大眾捷運承載量降低3成，公園等場域的民眾足跡減少4成，民眾透過非藥物介入（NPI）措施讓Rt值下降，就可知染疫曲線不會如國衛院評估5月下旬可能有20萬人染疫情況，也因確診人數緩步上升，讓政府可整備醫療資源，北北基桃醫院也高度配合，讓原本醫療降載，以接住中重症確診者，並有人力投入疫苗接種、PCR篩檢工作。

    中南部目前染疫人數有緩增趨勢，洪子仁說，中南部的民眾也會觀察疫情走向，可能也會採取北部民眾做法，自發性減少外出。他說，北部醫療並未出現去年5月本土疫情爆發時、救護車載著病人找不到醫院情況，代表醫療量能都有維持住，當北部已經通過疫情的考試，相信中南部地方政府都已嚴陣以待，加上台灣人良好的公民素質，認為現在整體情況都往好的方向走。

    洪子仁說，台灣現階段疫情走向跟紐西蘭類似，當初紐西蘭面對Omicron疫情，也曾預估該國3月時可能日破5萬人染疫，但紐西蘭當時染疫人數在1萬到2.2萬人間來回，約20天後緩降，洪子仁認為，台灣染疫人數會在5萬到10萬間盤旋一段時間，待染疫人數到一定比例就會下降，預估台灣這段高原期可能會持續兩週。

    洪子仁強調，只要全國都沒有發生醫療擠兌的情況，就代表台灣已經過了疫情的最後一關，可逐步迎向正常的生活；不過他也說，在高原盤旋雖然不會衝擊醫療量能，但過程中對民生經濟傷害較大，不利於經濟復甦，他說很多事情都是一體兩面，像香港染疫人數暴增、壓垮醫療量能，但疫情曲線也快速下降，很快就恢復正常經濟活動。

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