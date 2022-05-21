柯文哲批中央瞎指揮 美女議員用市府圖卡狠打臉

北市府昨公布的防疫急門診服務總量，可見服務量明顯高於篩檢量能。（許淑華提供）

2022/05/21 19:24

〔記者楊心慧／台北報導〕國內疫情升溫，為增加篩檢量能，總統蔡英文昨宣布今起在松山機場加開三合一大型篩檢站，但台北市長柯文哲今在動物之家中繼園區開幕記者會受訪時批評：「不要瞎指揮、亂指揮，造成地方的困擾」；台北市議員許淑華表示，依據北市府公布目前防疫急門診的服務量能明顯爆表，總統關心疫情卻引起市長強烈反應，中央地方共同出力、協調解決台北民眾的需求才是現在當務之急。

許淑華PO出北市府昨天公布的圖卡，防疫急門診服務總量，可見服務量明顯高於篩檢量能，她認為防疫急門診的服務量能明顯爆表，未來更有防疫保單全台高達600萬保戶，篩檢站需求量一定暴增，北市府光是一個市立體育場篩檢站，評估老半天也沒有任何結果，如此不作為下去對疫情變化將無任何應變能力。

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許淑華無奈表示，總統盼疫情盡快穩定，昨親自公開中央的篩檢站規劃，經中央指揮中心多次詢問後，主動協調松山機場跟三總等中央單位建立起大型篩檢站，市長卻跳起來表示反對，說是突襲、是亂指揮，甚至說北市府不能阻止僅能消極配合。

許淑華指出，當務之急是把服務貼近民眾，柯強調提升各站能量，卻忘記避免民眾去醫院造成群聚的感染風險，能避開對醫院的影響、不再加重原本篩檢站醫護人員的負擔，松山機場交通便利、停車方便、對周遭住戶商店影響力低，且能夠更接近市民，建立起PCR採檢、醫生診斷、現場拿藥是真正的三合一服務。

許淑華批評，疫情發展到今天，預測會疫情爆發的是柯市長，說中央看不到第一線情況也是柯市長，反對中央協助提供更多服務、設置更多篩檢站的也是柯市長，不知道柯市長在意的到底是醫療量能的忍耐度還是內心必須配合別人的忍受度？中央、地方共同出力、協調解決台北民眾的需求，才是現在當務之急。

對此，北市府發言人陳智菡表示，盲目擴張PCR量能，不是解決問題，而是製造問題，全國確診愈來愈多，PCR量能有限，中央卻只開放少數對象可以將快篩陽視同確診，這種政策不調整，只是造成更多醫護的耗損。

陳智菡說明，如今醫護為維持大量PCR量能，一部分駐守防疫急門診，一部分處理防疫專責病房、還要執行常規醫療，疲於奔命，還在這時分散人力新增篩檢站就是在錯誤的時間做錯誤的決策，表面工夫虛應故事，累死三軍。

至於許淑華主張松山機場交通便利、對周遭住戶商店影響力低是好地點，陳智菡指出，當地議員應該要知道在地有很多反彈，且中央片面決定後才告知北市府，議員恐怕要對整個疫情狀況要有所掌握，也要了解在地心聲。

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台北市議員許淑華認為，中央地方共同出力、協調解決台北民眾的需求才是現在當務之急。（資料照）

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