羅一鈞稱專責病房護病比放寬增彈性 研議照服員受訓顧確診者給津貼

武漢肺炎專責病房護病比放寬，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，是因收到醫院反映希望可以有更多彈性，才調整為人力配置不可高於「醫療機構設置標準」的護病比規定。（指揮中心提供）

2022/05/21 16:36

〔記者楊媛婷／台北報導〕中央流行疫情指揮中心日前發函給各地衛生局與醫院，表示武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）專責病房護病比放寬，有媒體報導質疑是否意味醫療崩潰，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，是因收到醫院反映希望可以有更多彈性，才調整為人力配置不可高於「醫療機構設置標準」的護病比規定。

本土確診個案已經累積超過1百萬人，隨著確診個案增加，指揮中心日前表示除了過去劃定獨立區域收治確診者的專責病房外，也開放已經收治在專科病房的確診患者可以不用移動，如確診的產婦可住在產科病房、中風確診患者可住在神經專科病房，至於護理人力配置引發的爭議，羅一鈞表示，這是因為有接到醫院反映，認為專責病房護病比「1:5」的規定非常僵硬，因此才於19日發出公文，指出可由醫院視收治病人的疾病嚴重程度以及照護負荷來彈性安排照護人力，但不可以高於醫療機構設置標準中的護病比規定，也就是說醫學中心為1:9，區域醫院為1:12，地區醫院為1:15。

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羅一鈞進一步說明，這些護病比都是上限的天花板，並不是說都是要依照這樣的護病比來做，是讓醫院有更多的彈性，如果護理人員認為醫院沒有妥善安排、分配不公，都可以提出檢舉。

由於我國確診者已經實施輕重症分流，住院的病患都是中重症以上的患者，加上病床的擴增，羅一鈞說，有一線護理人員反映，由於很多都是高齡確診者，生活難以自理，但專責病房又不開放家人陪病，也不開放讓照服員可照護，照護責任全都落在護理人員身上，因此也研議照服員若經過訓練，可以在專責病房照顧確診者，比照長照機構給予津貼，細節則還待開會討論後再公布。

另對於部分媒體指稱，提高護病比引發護理師離職潮，指揮官陳時中提相關數據駁斥，他指出2020年護理人員平均執業人數為18萬153人，2021年護理人員平均執業人數為18萬153人，今年1-4月護理人員平均執業人數為18萬4400人到18萬3685人不等，陳時中表示護理人員的人數並沒有算少，主要是原本護理人員上半年人數都會較少，但隨著7月後有剛畢業的護理師人力加入，下半年執業人數就會增加。

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