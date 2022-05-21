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    澎湖+145又創高 安檢與金融傳播鏈值得注意

    第一銀行澎湖分行傳出11人確診，已暫時停止營業。（記者劉禹慶攝）

    第一銀行澎湖分行傳出11人確診，已暫時停止營業。（記者劉禹慶攝）

    2022/05/21 16:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增145起確診，再創新高紀錄，累積1326例，其中36例為學生，含澎科大7例、馬高2例、澎水4例、國中小（含幼兒園）23例，另有3例為公共托育家園的收托幼兒。又新起安檢及金融傳播鏈，短期內確診數恐難下降。

    根據澎湖縣政府資料顯示，新增案例中，有2例非澎湖籍，其餘143例為澎湖籍。除1例收治集中檢疫所，其餘144例均採居家照護。確診案例中，以20至29歲年齡層最多，計31人，年紀最小的是1歲1個月的女童。年紀最長的為83歲男性，居家照護。

    至於延燒不停的校園傳播鏈，已有百人以上確診的澎科大，今日新增7例；馬公高中、澎水分別新增2例及4例；國中小學生（含幼兒園）新增23例確診案例，馬公國中、中正國中各2例、白沙國中1例，中興、五德、龍門、湖西、赤崁、文澳、隘門、成功國小各1例，石泉、中正國小各2例、馬公國小有4例，馬小附幼、馬市幼澎南分班各1例；五德社區公共托育家園新增3位幼童確診。

    由於下週起各級學校全面停課，可望遏止校園傳播鏈持續延燒，屆時可由確診數字看出成效；但令人擔憂的是安檢所及金融傳播鏈另起爐灶，第一銀行澎湖分行傳出11人確診，而台灣領土最西的花嶼安檢所，也傳出2人確診，由海巡隊派出警艇接回馬公統一安置，外垵安檢所由於染疫弟兄過多，還由其他安檢所調派人力支援。

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    花嶼安檢所傳出兩人確診，由海巡警艇送回馬公統一安置。（民眾提供）

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