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    多次反映通報系統 侯友宜：我說話有大聲一點但中央有聽到就好

    侯友宜表示，這段時間民怨反映最多就是通報系統，他說話有大聲一點。（記者周湘芸攝）

    侯友宜表示，這段時間民怨反映最多就是通報系統，他說話有大聲一點。（記者周湘芸攝）

    2022/05/21 16:19

    〔記者周湘芸／新北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，新北市長侯友宜召開記者會表示，這段時間民怨反映最多就是通報系統，很多確診者因此錯過黃金治療時間，他說話有大聲一點，但中央有聽到就好，希望解決民眾痛苦。

    侯友宜指出，新北市今天新增2萬3346人確診、居家隔離3萬9677人、居家照護12萬5382人，新增確診曲線在相對高點，未來會不會繼續往上要做好密切觀察，最重要是要保有醫療量能確保中重症治療。

    侯友宜表示，新北市立聯合醫院社區篩檢站5月11日至18日快篩陽進行PCR篩檢共1萬3863人，其中陽性率97.4%，呼籲盡快全面開放快篩陽視同確診，中央現在已經開放3類對象、長者、偏鄉，為了在相對高峰保有醫事人員人力守住中重症，也讓民眾少個程序不用排隊採檢。

    侯友宜指出，居家照護關懷中心4月初到現在，民怨反映最多就是通報系統，很多確診者錯過黃金治療時間，他不管用電話、記者會、透過衛生局都有向中央反映，總算被看到了。

    侯友宜強調，面對中央他只有苦口婆心，絕對沒有媒體所說「氣到下跪」，這段時間因為說太多次，他說話有大聲一點，有聽到就好，希望解決民眾痛苦。

    副市長劉和然表示，行政院政務委員唐鳳研發確診個案管理系統（MBBS）20日上線，但5月1日到19日新北確診有35萬664人，這些人還是無法修改，希望自主填報疫調系統能新增修改功能，且能回溯19日之前個案；另也建議疾管署數位平台仍提供接觸者數位申請居隔單。

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