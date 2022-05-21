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    北市本土+1萬590例 4大篩檢站單日湧近5千人

    台北市衛生局專門委員紀玉秋主持線上疫情記者會，說明北市21日疫情。（北市衛生局提供）

    台北市衛生局專門委員紀玉秋主持線上疫情記者會，說明北市21日疫情。（北市衛生局提供）

    2022/05/21 16:15

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市今日新增1萬590例本土確診病例，北市衛生局專門委員紀玉秋指出，北士科車來速、木柵機廠車來速、中正紀念堂車來速以及台大醫學院體育館等4處篩檢站，昨日PCR採檢共有4528人，各篩檢站未飽和，都還有量能服務民眾，提醒民眾現行網路預約，再到現場篩檢就醫，避免久候群聚。

    衛生局下午召開線上疫情記者會，紀玉秋表示，5月20日確診者居家照護人數5萬3013人、管理中居家隔離人數1萬6167人；木柵機廠車來速防疫急門診PCR篩檢1096人，陽性986人（陽性率90%），領藥840人；北士科車來速PCR篩檢1527人，領藥1334人；中正紀念堂防疫急門診PCR篩檢1745人；台大醫學院體育館防疫急門診PCR篩檢160人。

    她呼籲，快篩陽性民眾就醫請至防疫急門診，65歲以上快篩陽性及「居家隔離」、「居家檢疫」、「自主防疫」期間的民眾請採視訊診療，無法視訊者則可委由非隔離中的親友，持夾鏈袋包妥的家用快篩檢測卡夾及健保卡由親友就近至醫療院所，請醫師現場評估確認。

    此外，紀玉秋表示，目前密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。為保全公衛防疫量能，居家隔離單開立僅就確診個案同住家人及大學生同住室友，未成年的防疫照護所需，則由教育單位開立防疫照護假相關證明，提供照顧者請假使用。

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