明德外役監受刑人方青山「落跑」探親 父疑惑：早已搭火車回監獄

方青山的父親說，兒子搭乘13日中午11時5分的火車，從台中啟程回監獄，卻不知會「落跑」。（翻攝刑事局查緝專刊）

2024/05/14 11:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕法務部矯正署台南明德外役監受刑人方青山，本月11日獲准返家探親，原本預計13日下午要返回監獄，但他卻「落跑」不歸，因方男老家位於台中市西區，獄方委託台中市警局第一分局民權派出所訪查找人，該所找到方男的父親，方父卻疑惑說，兒子方男確實返家探親，13日搭乘中午11時5分，由台中車站啟程的火車回監獄，他不知兒子「落跑」一事。

法院判決書指出，方男於2019年間，加入「隔壁老樊」詐欺集團當取款車手，他到處領錢交給上級之外（詐欺），還假冒「台北地檢署書記官」，於同年8月28日持偽造的「臺灣臺北地方法院公證本票」（偽造有價證券），向住在台中市南屯區的甘姓被害人，面交取款300萬元，29日他再度取款時，被埋伏的警察當場逮捕，他共觸犯7次詐欺罪，2次偽造有價證券罪，台中地方法院裁定執行刑7年9月，再加上其他刑案，共執行9年9月。

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中市警局一分局指出，該分局接獲獄方通報，立刻派遣民權所員警探訪方男位於西屯的住處，方父卻說，兒子確實回家，且買了回程火車票，時間是13日中午11時5分，從台中市啟程至台南，但他不知道兒子沒有返回監獄，更不知兒子去向。

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