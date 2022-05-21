台南確診回報系統首創導入AI辨識 及時修正資料

「台南共照雲」確診回報系統加入AI影像辨識健保卡／身分證功能，協助及時修正錯誤資訊。（台南市政府提供）

2022/05/21 16:27

〔記者王姝琇／台南報導〕為避免確診者資料輸入錯誤，導致後續行政作業卡關，台南市政府特別於「台南共照雲」加入AI人工智慧影像辨識健保卡／身分證功能，藉此能快速修正資料，讓系統更加便民。

台南市今天新增4609例本土個案，今年累積確診數達4萬4617人。市長黃偉哲表示，疫情逐步邁向高峰，少數民眾不善填寫「確診個案自主回報疫調系統」，致使資料錯誤率上升，也造成後續作業的困難，市府特別在「台南共照雲」加入AI影像辨識健保卡／身分證功能，能及時完成個人資料修正和成功註冊，以利後續作業流程。

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近日有民眾反映無法註冊綁定「台南共照雲」LINE，經查係醫護人員、疫調人員、確診親友輸入資料錯誤造成。衛生局表示，其中又以「生日」最常出現錯誤，連帶影響民眾無法註冊綁定「台南共照雲」。市府為此在「台南共照雲」納入AI影像辨識健保卡、身分證功能，若系統在民眾註冊時，發現生日、姓名有錯誤，便會要求證件影像，經AI確認後立即更正。

衛生局進一步說明，民眾證件影像檔僅供即時辨識使用，並不會留存；另AI辨識健保卡會以身分證字號為依歸，進行資料修改。若民眾遇到的情況為身份證字號錯誤，仍會在LINE中提供表單供民眾填寫，經衛生局確認過後手動修改。

為加速服務確診者、同住者，並於居家隔離、自主防疫、自主健康管理期間得到衛生局、醫療院所關懷照顧和相防疫資訊，市府鼓勵確診者及其同住者加入「台南共照雲」。若非確診者或同住者，則可以加入「台南快疫通」LINE@官方帳號，讓機器人客服為您服務。

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市府鼓勵確診者及其同住者加入「台南共照雲」LINE，資訊整合平台提供各項服務。（台南市政府提供）

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