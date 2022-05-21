「無敵星星」保護力如何？羅一鈞：效果見仁見智

許多人打完疫苗後又染疫讓抗體飆升，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞稱這是吃了「無敵星星」。示意圖。（路透、指揮中心提供，本報合成）

2022/05/21 16:07

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，許多人打完疫苗後又染疫讓抗體飆升，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞稱這是吃了「無敵星星」，但究竟效力為何？

羅一鈞今天在疫情記者會上表示，「無敵星星」是指「打3劑疫苗」與「打2劑疫苗」又確診的患者比較，但這是見仁見智，因每個人免疫力不同，有人感染過後產生保護力強、時間比較持久；有些人感染後症狀輕微，可能抗體濃度很低或驗不到，因此每個人效果不同，就打疫苗效果，打第3劑效果都不錯。

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羅一鈞說，專家討論，接種2劑後確診等於打3劑疫苗，在政策制定上像是到一些場所要打3劑。但羅一鈞強調這也有但書，若打了2劑然後確診康復就有一樣資格條件，就是當出示2劑證明及解隔證明，也可以比照打3劑疫苗証明。

羅一鈞說，就專業層面來講，就是「2劑疫苗加上確診，保護力效果跟打3劑一樣」，學術上有打疫苗比確診好的相關研究，但有些研究又不是這樣，往後可以再來比較研究。

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