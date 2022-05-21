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    本土疫情「往中走」！陳時中：北緩降、中緩升

    中央流行疫情指揮中心提醒，雖然現在北部稍微持平甚至緩降，但中部開始出現微幅成長。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心提醒，雖然現在北部稍微持平甚至緩降，但中部開始出現微幅成長。（指揮中心提供）

    2022/05/21 15:47

    〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情連日持平8萬多例，不過中央流行疫情指揮中心提醒，雖然現在北部稍微持平甚至緩降，但中部開始出現微幅成長。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，疫情比較早開始的雙北、基隆、花蓮等縣市都有下降趨勢，但疫情較晚發生的高雄、屏東、台中、彰化、南投等，目前有些地方呈持平緩降，但部分中南部縣市確實有增加趨勢。

    指揮官陳時中說，這段時間沒有暴衝式成長，代表這波疫情「控制得宜」，但以8、9萬做為高點，疫情恐會拖比較長，單日新增12至13萬，短時間的壓力會比較大，兩種狀況「各有利弊」。

    也有媒體問到「死亡數遞延」狀況，也就是死亡數在確診數暴衝後較晚才逐漸呈現；陳時中說，這波Omicron相較以前Alpha、Delta變異株比起來亡遞延相對時間短，因為Omicron潛伏期短、發病快、痊癒時間快，平均死亡天數較少，發生遞延情況也較少，近期看是萬分之7，現在平均萬分之4，近期大約是萬分之7，「希望這已經是頂點了」。

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