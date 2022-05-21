苗栗＋1601！符合第4劑接種者 即起可預約院所施打

苗栗縣符合第4劑接種資格者，即日起可向特約醫療院所預約施打。（縣府提供）

2022/05/21 15:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣今天（21日）新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診1601例，男性799人、女性802人，年齡分布1歲以下至97歲， 分布全縣18鄉鎮市，其中以竹南鎮506例最多，頭份市465例次之、苗栗市119例再次之。

疫苗接種部分，中央宣布自即日16日起65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫力不全及免疫力低下且病情穩定者等3類對象，可於接種第3劑間隔5個月後，施打第2次追加劑、即第4劑。

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縣府表示，長照機構住民已由醫療單位入院施打，其餘對象即日起可自行預約後接種1到4劑；另18歲以上民眾選擇BNT來作為1至3劑，即日起也可自行預約接種。疫苗接種合約醫療院所名單已公布在衛生局網站COVID-19專區供民眾查詢。

兒童及青少年疫苗接種部分，縣府表示，預計5月25日起規劃5歲至11歲兒童可施打小兒BNT疫苗，疫苗到貨後會盡快配發到各合約院所供施打。但選擇校園內集中施打者，將受到高中以下學校停課一週影響，施打排程延後到5月30日之後，詳細時程將由教育處妥善安排後再行公布，未來校園接種可能有莫德納和BNT並行接種的情形，學校與醫療團隊將依時間分流方式安排，請家長提醒孩童務必配合學校引導接種疫苗。12-17歲青少年BNT疫苗也將視中央配撥疫苗情形進行規畫再公告民眾接種。

縣府表示，苗栗縣相較北部其他縣市無大規模社區傳染，如今面對Omicron疫情擴散，家戶、長輩感染比例增加，若家中有人確診，同住家人風險增加，居家隔離務必遵守一人一室，切勿共餐，否則等同未居隔，讓感染蔓延至全家。疫情不只飛沬傳染，接觸也有感染風險，居隔防疫措施仍要做好，尤其是廚房可用酒精、漂白水針對接觸過、用過的地方加強清消。

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兒童及青少年疫苗接種資訊。（縣府提供）

苗栗縣今天（21日）新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診1601例，男性799人、女性802人。（縣府提供）

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