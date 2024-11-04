為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    摩爾多瓦總統決選開票 親歐總統桑杜成功連任

    摩爾多瓦總統決選開票接近99%後，親歐盟的現任總統桑杜以54.7%得票率贏過對手斯托亞諾格洛，成功連任。（路透）

    摩爾多瓦總統決選開票接近99%後，親歐盟的現任總統桑杜以54.7%得票率贏過對手斯托亞諾格洛，成功連任。（路透）

    2024/11/04 08:11

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕東歐國家摩爾多瓦3日舉行總統大選第二輪投票，在開票接近99%後，親歐盟的現任總統桑杜（Maia Sandu）以54.7%得票率贏過親俄的對手斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo），成功連任。

    綜合外媒報導，根據摩爾多瓦中央選舉委員會數據，總統大選二輪投票已開完近99％的選票，桑杜得票率為54.7%，由社會主義黨（Socialist Party）支持的斯托亞諾格洛得票率為45.3%，桑杜領先超過9個百分點，確定成功連任。

    摩爾多瓦中央選舉委員會數據顯示，在當地時間3日晚間9點結束投票時，投票人數超過168萬人，佔該國選民的54％，而摩爾多瓦有大量僑民支持桑杜，超過32.5萬人投票，創該國歷史新高。

    桑杜在4日凌晨宣布勝選後表示：「今天，親愛的摩爾多瓦人，你們上了一堂值得載入史冊的民主課。今天，你拯救了摩爾多瓦！在我們對有尊嚴的未來的選擇中，沒有人是失敗的。」

    隨後桑杜表示，摩爾多瓦的選舉面臨前所未有的攻擊，包括賄選以及來自國外敵對勢力、犯罪集團的選舉干預，但桑杜向民眾喊話：「你們已經展現，當人民選擇透過用選票表達意見時，沒有什麼力量可以阻擋人民。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播