摩爾多瓦總統決選開票 親歐總統桑杜成功連任

摩爾多瓦總統決選開票接近99%後，親歐盟的現任總統桑杜以54.7%得票率贏過對手斯托亞諾格洛，成功連任。（路透）

2024/11/04 08:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕東歐國家摩爾多瓦3日舉行總統大選第二輪投票，在開票接近99%後，親歐盟的現任總統桑杜（Maia Sandu）以54.7%得票率贏過親俄的對手斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo），成功連任。

綜合外媒報導，根據摩爾多瓦中央選舉委員會數據，總統大選二輪投票已開完近99％的選票，桑杜得票率為54.7%，由社會主義黨（Socialist Party）支持的斯托亞諾格洛得票率為45.3%，桑杜領先超過9個百分點，確定成功連任。

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摩爾多瓦中央選舉委員會數據顯示，在當地時間3日晚間9點結束投票時，投票人數超過168萬人，佔該國選民的54％，而摩爾多瓦有大量僑民支持桑杜，超過32.5萬人投票，創該國歷史新高。

桑杜在4日凌晨宣布勝選後表示：「今天，親愛的摩爾多瓦人，你們上了一堂值得載入史冊的民主課。今天，你拯救了摩爾多瓦！在我們對有尊嚴的未來的選擇中，沒有人是失敗的。」

隨後桑杜表示，摩爾多瓦的選舉面臨前所未有的攻擊，包括賄選以及來自國外敵對勢力、犯罪集團的選舉干預，但桑杜向民眾喊話：「你們已經展現，當人民選擇透過用選票表達意見時，沒有什麼力量可以阻擋人民。」

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