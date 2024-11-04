美總統大選即將登場 7大搖擺州民調仍激戰

《紐約時報》公布最新民調，賀錦麗與川普仍在7大搖擺州激戰。（路透）

2024/11/04 07:20

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選即將在美國時間5日展開投票，美國《紐約時報》3日公布最新民調，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普仍在7大搖擺州激戰，7州均未出現顯著差距。

紐時／謝納學院（Siena College）民調結果顯示，賀錦麗在內華達州、北卡羅萊納州、威斯康辛州及喬治亞州領先川普，但賀錦麗在這4州的領先幅度均不超過3個百分點；賀川兩人在賓州、密西根州支持率戰平，川普則在亞利桑那州以49％支持率領先賀錦麗的45％。

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在此次民調中，大約有40％受訪者表示「他們已經投票」，而在這些已經提前投票的受訪者中，賀錦麗的支持率領先川普8個百分點。而川普先前曾表示，自己在有可能投票但尚未投票的選民中具有優勢。

民調顯示，在7大搖擺州之中，賀錦麗女性支持者較多，川普則是男性較多，而對年輕選民和女性選民來說，墮胎議題的熱度現在已經超過經濟議題。

紐時／謝納學院此次民調在10月24日至11月2日之間，利用手機電訪7大搖擺州的7879位選民，抽樣誤差為正負3.5的百分點。

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