瘋搶吉伊卡哇周邊 網怒控中國黃牛黨無恥行徑 驚動日本警方鎮壓

網友踢爆近期位在東京《吉伊卡哇》（ちいかわ）專賣店，驚傳有大批中國黃牛湧入搶購，甚至試圖偷竊大量週邊離開，驚動警方到場鎮壓。（圖擷取自@iilovejapan1314 社群平台「X」）

2024/11/03 22:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本各地主題樂園、多部作品快閃店頻傳遭「中國黃牛黨」以多種無恥賤招瘋搶後，再拿去網路上高價轉賣，讓許多日本民眾與粉絲氣得反中情緒升溫。近期位在東京《吉伊卡哇》（ちいかわ）專賣店，驚傳有大批中國黃牛湧入搶購，且結帳時只拿出一個來結算，發現異狀的店員由於無權打開背包檢查，最終只能報警處理，讓現場出現大批警方到場鎮壓的詭異畫面。

綜合日媒報導，由日本漫畫家ナガノ（nagano）繪製的《吉伊卡哇》，近年來人氣襲捲全球，超高人氣也因此推出許多聯名商品與活動。上月底東京新宿丸井百貨舉辦《吉伊卡哇》專賣店活動，現場除了吸引許多作品粉絲到場購買，更湧入大量以「高價轉售」為目的黃牛，並在結帳時引發嚴重騷亂，導致店家急忙報警求助。

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根據社群平台「X」（原推特）用戶分享的活動當天照片、影片，《吉伊卡哇》專賣店在10月30日當天，不僅發售許多新商品，還難得開放民眾免持預約券入場，結果被不少路過民眾目擊，許多講著中國人特有中文腔調的大媽黃牛集團，用插隊的方式進入店內瘋狂掃貨，還完全無視店家「1人限購1隻」的規定，把商品塞滿整個包包內。

更誇張的是，有現場民眾透露，這些黃牛還突破無恥下限，不僅搶奪別人購物籃的商品，甚至還有疑似黃牛首領的人下令，要同伴盡量把搶到的商品裝進包包內，到櫃台結帳時「象徵性」拿出一隻結算就好，還真有黃牛照做。所幸這種惡劣犯罪行徑，被眼尖的店員即時發現，不過由於店員無權打開包包檢查，因此直接報警處理。

警方獲報後，立即出動大批警力抵達現場，並嚴格檢查店內所有民眾的包包，但目前警方並未透露是否有任何中國黃牛受到刑事責罰；事後開店不到1小時的店家，也在官方社群發文宣布當天暫停營業。消息曝光後，黃牛集團「蝗蟲過境」行徑在社群平台掀起軒然大波，不少人痛批這些黃牛的惡劣行徑，已經構成「偷竊行為」。

網友們也對此議論紛紛表示，「0元購中國人版」、「丟人丟到國外，趕緊遣返」、「中國人走過，遍地起災禍」、「建議全世界都該開始排華排支」、「希望日本早點驅逐所有的中國人」、「不要把自己國家的惡習帶出國好嗎，世界毒瘤」、「牆內中國人老是在講，為什麼好像海外國家的人都在排擠中國人………檢討自己好嗎？」。

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