高雄+7584 陳其邁：診所快篩陽PCR也陽達86％

高雄市今（21日）新增7584例本土確診武漢肺炎。（記者許麗娟攝）

2022/05/21 16:02

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（21日）新增7584例本土確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），中央公布為7646例，不過經市府疫調發現，有62例居住地在外縣市轉銜或境外移入、改判。

7584例確診者中，隔離期陰轉陽1373例、外縣市旅遊史148例、密切接觸者5815例（同住親友2333例、餐飲娛樂917例、職場校園1993例、高風險場域572例）、新案疫調中248例。

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市長陳其邁指出，居隔者、同住親友、職場仍是主要的3大感染來源，尤其同住家人傳播風險非常高。至於全台高風險縣市的發生率，高雄、台南、台中上升速率都在增加中，而且比以往來得更陡，提醒社區傳播風險仍高，北部則受限檢驗量能及有些人沒出來驗而有減緩上升速度。

陳其邁說，高雄目前檢驗量能OK，診所也能驗快篩，民眾有症狀還是到診所就醫、快篩，有症狀者到診所快篩，陽性比率約23%，這些快篩陽者最後PCR陽性率約86%。

衛生局簡任技正潘炤穎說明，今天確診人口隔離陰轉陽從5月14日約12%到5月21日已增至18.1%，主要與高市防疫政策提早發放關懷包有關，接觸風險者可快速拿到快篩試劑，除了第1天快篩外，其他約在第2、3天驗出陽性比例高，因是同住接觸者，這部分在社區的相對風險比較小。

5815人密切接觸者中，同住親友2333人，其次是職場校園1993人、餐飲娛樂917人、高風險場域572人，特別提醒，疫情發生至今，餐飲業感染比例有下降，但這2天有上升情形，呼籲在外用餐仍要特別小心。染疫年齡層部分，0-11歲、65歲以上確診比例上升中，家中有幼童、長者應特別注意，並請盡快打疫苗。

衛生局長黃志中表示，高雄市至今確診個案有3萬1272人居家照護，集檢所279人、加強型防疫旅館50人、住院578人。醫療量能部分，目前負壓、專責病房空床數為1308床、佔68.2%，加強型防疫旅館空床數436房，佔90.1%。

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高雄市21日7584例確診者中，同住親友和職場校園染疫仍佔最多數。（高雄市政府提供）

高雄、台南、台中確診個案上升速度一致，並有比較陡直上升的趨勢。（高雄市政府提供）

高雄市隔離期陰轉陽比率近1週持續上升中。（高雄市政府提供）

高市府呼籲餐飲接觸染疫近2天有爬升趨勢，在外用餐要注意風險。（高雄市政府提供）

高雄0-11歲與65歲以上確診人數持續上升。（高雄市政府提供）

高雄至今有3萬1272人確診居家照護中。（高雄市政府提供）

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