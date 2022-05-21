屏東縣+2265！莫德納快打不如預期 BNT疫苗詢問度高

屏東縣府在屏東火車站開設莫德納疫苗速打站，人數明顯減少。（記者葉永騫攝）

2022/05/21 16:26

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣今天新增2265例本土確診，縣府在屏東火車站開設莫德納疫苗速打站，預定500人，只有342人到場施打，打氣不如預期，但是BNT疫苗的詢問度則是相當高，已有不少人開始預約。

疫情升溫，民眾對疫苗的關注度也提升，屏東火車站今天設立快打站，催出了打疫苗人潮，但是仍有不少民眾等待BNT疫苗，衛生局連日就接到不少詢問電話。

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衛生局說，成人劑型BNT疫苗已撥配到各合約院所，5月25日起，在北中南分別由寶建醫院、高榮屏東分院、恆春旅遊醫院、輔英醫院等4家醫院開打，可上衛生局官網查詢各合約院所施打期程；兒童BNT疫苗將於5月24日到位，縣府預計5-11歲兒童BNT疫苗校園施打作業自5月30日展開，學校已發出接種須知及評估意願書，縣府請家長詳閱相關注意事項。

縣府統計21日，屏東縣居家隔離現管人數3481人；居家照護累計13836人，現管5572人，全縣部分班級暫停實體課程校數有95校226班，超過100例的5個鄉鎮市有屏東市569案，潮州鎮139案，東港鎮230案，萬丹鄉140案，新園鄉160案。

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