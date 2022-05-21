為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    輕症居家照護個案可由確診親友陪同就醫 指揮中心：須主動告知醫院

    中央流行指揮中心今（21）表示，只要聯絡衛生局，居家照護個案就可由確診的同住親友開車或騎車等陪同就醫。（指揮中心提供）

    中央流行指揮中心今（21）表示，只要聯絡衛生局，居家照護個案就可由確診的同住親友開車或騎車等陪同就醫。（指揮中心提供）

    2022/05/21 14:42

    〔記者楊媛婷／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數已超過110萬人，逾99%都是輕症或無症狀患者，這些輕症的確診者都採居家照護，現在常發生1人確診後同住者也確診等情況，民眾困惑是否可讓同樣確診的同住親友陪同就醫，中央流行指揮中心今（21）表示，只要聯絡衛生局，就可由確診的同住親友開車或騎車等陪同就醫。

    居家照護的確診者如果有發燒等情況，指揮中心日前曾建議個案可以透過視訊或電話預約的方式看診，如果無法預約視訊診療，或者視訊診療無法處理，可聯繫地方衛生局後，依照其指示自行駕車、騎車、步行前往，或是搭乘防疫計程車，也可以由同住親友接送陪同就醫，不過現在很多一人確診、全家確診的情況，外界困惑是否可讓同住確診親友也接送並陪同就醫。

    指揮官陳時中在疫情記者會說明，就醫的確診者若由同住確診親友接送，會經過的路線都是相同，因此只要跟衛生局聯繫，經過衛生局同意，就可讓確診親友接送就醫，不過全程都要配戴口罩，並且到醫療院所報到時，必須主動告知確診。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播