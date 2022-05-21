輕症居家照護個案可由確診親友陪同就醫 指揮中心：須主動告知醫院

中央流行指揮中心今（21）表示，只要聯絡衛生局，居家照護個案就可由確診的同住親友開車或騎車等陪同就醫。（指揮中心提供）

2022/05/21 14:42

〔記者楊媛婷／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數已超過110萬人，逾99%都是輕症或無症狀患者，這些輕症的確診者都採居家照護，現在常發生1人確診後同住者也確診等情況，民眾困惑是否可讓同樣確診的同住親友陪同就醫，中央流行指揮中心今（21）表示，只要聯絡衛生局，就可由確診的同住親友開車或騎車等陪同就醫。

居家照護的確診者如果有發燒等情況，指揮中心日前曾建議個案可以透過視訊或電話預約的方式看診，如果無法預約視訊診療，或者視訊診療無法處理，可聯繫地方衛生局後，依照其指示自行駕車、騎車、步行前往，或是搭乘防疫計程車，也可以由同住親友接送陪同就醫，不過現在很多一人確診、全家確診的情況，外界困惑是否可讓同住確診親友也接送並陪同就醫。

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指揮官陳時中在疫情記者會說明，就醫的確診者若由同住確診親友接送，會經過的路線都是相同，因此只要跟衛生局聯繫，經過衛生局同意，就可讓確診親友接送就醫，不過全程都要配戴口罩，並且到醫療院所報到時，必須主動告知確診。

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