本土學生確診逼近13萬 90所大學全校停課遠距

教育部今晚發布學生確診人數最新統計。（教育部提供）

2022/05/21 19:20

〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，下週預計迎來確診高峰，教育部今晚發布最新統計，再增5128名本土學生確診，本土學生確診數達12萬8743人，其中國小生人數最多為4萬3956人，學生確診總人數增至12萬9327人，全國22縣市有2530校全校停課或部分班級停課，其中有90所大學全校停課採遠距教學。

教育部校安中心統計1月1日至今日下午5時30分我國學生確診人數，在總數12萬9327人之中，大專生有25785人（增加1160人），高中生有21413人（增加1046人），國中生有14053人（增加567人），國小生43974人（增加1442人），幼兒園學生24102人（增加913人）。

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本土確診學生人數12萬8743人，包括大專校院25267人（增加1475人），高中21388人（增加1046人），國中14045人（增加567人），國小43956人（增加1442人），幼兒園24087人（增加913人）。

境外移入維持584名確診學生，其中518人是大專生，高中生25人，國中生8人，國小生18人，幼兒園15人。

另依各縣市教育局及各大專校院回報，截至今日下午3時止，教育部統計，全國22縣市共有2530校停課，包括387校全校停課、2143校部分班級停課。

387校全校停課，包含幼兒園141所、國小103校、國中27校、高級中等學校26校、大專校院90校。2143校部分班級停課，包含幼兒園721所、國小981校、國中239校、高級中等學校173校、大專校院29校。

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