瞎指揮？王必勝打臉柯文哲 曝松機篩檢站4大必做理由

中央流行疫情指揮中心在松山機場新設大型社區篩檢站，負責大型篩檢站業務的衛福部醫福會執行長王必勝（右1）指出4個必須設置的理由。（記者田裕華攝）

2022/05/21 19:57

總統下令加開松山機場篩檢站 柯文哲：不要瞎指揮造成困擾

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情，中央流行疫情指揮中心在松山機場新設大型社區篩檢站，是台北市第3處、北北基桃的第9處，卻遭台北市長柯文哲罵「瞎指揮」。負責大型篩檢站業務的衛福部醫福會執行長王必勝指出4個必須設置的理由。

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王必勝說，第一點是，民眾仍有做PCR篩檢的需求，這從自由廣場篩檢站每天仍有非常多民眾排隊篩檢就看得出來。

第二，台北市其實也有不少自開的篩檢站，但多數都在醫院內，空間、利用率和交通親近性沒那麼好。

他舉例，台北榮總院內有PCR篩檢站，設備和動線幾乎樣樣完美，但一天只有100多人篩檢，但北榮在自由廣場開大型篩檢站可以達到單日1800人，可能和北榮位置偏北邊、且交通親近度不足的障礙。

第三點是，台北市的東邊比較缺少篩檢站，因此認為要在偏東邊的松山機場加開，王必勝說，他認為北市在木柵、北士科的篩檢站都做得很棒，但東邊就是少了一些量能。

最後一點則是預備量能的問題。王必勝說，北市府希望有一些預備量能，但他認為目前PCR已經不需要預備量能了，有就得拿出來用。他解釋，之前疫情很平穩的時候，預備量能是作為緊急突發狀況時用，例如遇上群聚感染、特殊事件時可馬上因應，「但現在就是緊急狀況了，若不使用更待何時？」

王必勝說，不會執著於一定要達到蔡英文總統說的開設9個站的數字，要看有無需要這篩檢站，而他基於這4個理由判定有這個需要，因此選定松山機場加開北市第3處的篩檢站。

王必勝也強調，昨天一決定在松機加開並經指揮官同意後，他第一時間就和台北市副市長黃珊珊說明，也在一天內就馬上連絡三總並開設，「現在就是緊急狀況」。

中央流行疫情指揮中心在松山機場停車場設置大型社區篩檢站，由三軍總醫院負責篩檢業務，預計每天能篩檢1800名到2000名篩檢。（記者田裕華攝）

中央流行疫情指揮中心在松山機場停車場設置大型社區篩檢站，由三軍總醫院負責篩檢業務。（記者田裕華攝）

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