柯文哲批中央加設松機篩檢站是瞎指揮 陳時中：台北很忙、不敢勞煩才設立

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會加開篩檢站是希望紓解量能，並符合民眾需要，且考量台北市很忙碌，不敢再勞煩北市，因此才設立。（指揮中心提供）

2022/05/21 15:16

〔記者楊媛婷／台北報導〕為了紓解台北武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）PCR人潮，總統蔡英文昨下令在松山機場設立三合一大型篩檢站，台北市長柯文哲今批評不要瞎指揮造成地方困擾；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會加開篩檢站是希望紓解量能，並符合民眾需要，且考量台北市很忙碌，不敢再勞煩北市，因此才設立。

蔡總統下令在松山機場加開三合一大型篩檢站，卻引來柯文哲砲轟，柯文哲認為應該是將現有的篩檢站加量能，不是再開新的點，還說不要瞎指揮、亂指揮，造成地方的困擾等。

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陳時中在疫情記者會對此表示，主要看到民眾的需要，思考如何滿足民眾的需求，以及紓解PCR量能，因此中央跟三總合作於松機開設篩檢站，他說，台北市現在工作很忙，因此不敢再勞煩台北市。

陳時中說，如果地方可以做，當然是地方來做，這也是地方的職責之一，地方如果太忙，因此中央協助，是希望民眾排隊接受PCR不用太辛苦。

陳時中進一步指出，目前整體的篩檢站設置策略，還是希望以病人為中心，盡量站在讓病人方便的角度、滿足他們的需求，因此選定在松機設置篩檢站。

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