總統下令加開松山機場篩檢站 柯文哲：不要瞎指揮造成困擾

台北市長柯文哲視察動物之家中繼園區，並參加開幕記者會。（北市府提供）

2022/05/21 12:19

〔記者楊心慧／台北報導〕總統蔡英文昨宣布今起在松山機場加開三合一大型篩檢站；但台北市長柯文哲今受訪批評，他事先知道而且反對，他認為不要為了設而設，有需要應該是舊有、現有的篩檢站先加量能，而不是再開新設新的點，「不要瞎指揮、亂指揮，造成地方的困擾」。

柯文哲表示，三總目前院內名額為466人，松山分院則為160人，應該現在有的點，作業容量增加，不是增加新的點，他本來的戰略是醫學中心保留戰略預備部隊，不管是三總和台大的量，都還沒有開出來。

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柯文哲批評，不要瞎指揮、亂指揮，造成地方的困擾，若設了我們當然一定會去維持交通，但還是再講一遍，打仗是有戰略的，台北市的計畫本來就是防疫急門診擋在第一線，把醫院的住院標準、出院標準嚴格一點，防疫專責旅館加量，才能做到輕重分流。

柯文哲接著說，防疫及門診再分兩組，65歲以下盡量用車來速，65歲以上要用抗病毒藥再去防疫及門診，全部分流讓系統效率更高。

柯文哲指出，人家有一定作戰計畫，從中央直接下來，也不知道作戰計畫，突然下一到命令，三總總院、分院門診量還沒開出來，為什麼設第三個點，這沒有道理，戰術戰術布置錯誤。

副市長黃珊珊補充說明，之前衛福部醫福會執行長王必勝有問北市要不要開下一站，我們態度是先看現有量能是否先擴充，實驗室量能增加給我們，譬如萬芳做到晚上，台大從400擴充到800或1000，應以現有量能為主。

黃珊珊表示，王必勝有詢問要開設站的意見，她說如果是中央自己要設，當然交通北市府一定會幫忙，他們要設也沒有辦法阻止，但昨天才知道在松山機場不是車來速，而是一般篩檢站，量能為1800，今天下午4點就開始，北市會做交維，但她一直表示，應以現有量能優先，不要讓醫院疲於奔命。

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