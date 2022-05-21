為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    疫情升溫催出長輩接種潮 高市：預約意願上升中

    國內疫情延燒，高雄市近期長輩接種疫苗的意願也有上升趨勢。（高雄市政府提供）

    國內疫情延燒，高雄市近期長輩接種疫苗的意願也有上升趨勢。（高雄市政府提供）

    2022/05/21 18:37

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國內疫情連日破8萬人確診，根據中央統計，死亡的確診者中以高齡者及未打疫苗者佔多數，高雄市衛生局表示，目前高雄在第3劑長輩接種率有72.4%，第4劑接種人數雖仍在統計中，但預約意願因為疫情有顯著提升。

    高雄市長陳其邁表示，65歲以上打第3劑雖有72.4 %，但部分長照機構未打完第3劑還是不少，所以接種團隊會進去機構內為長照機構先打第3劑，未來才能打第4劑，市府也針對這些長照機構的住民提供獎勵。

    衛生局長黃志中指出，BNT疫苗高雄已收到4萬劑，即日起，18歲以上接種第1至3劑，65歲以上接種第1至4劑，以及12-17歲青少年接種第1、2劑，都可至全市435合約院所預約接種。

    5月25日起，高市將開放5-11歲兒童接種第1、2劑，以及12-17歲青少年打第3劑，可持接種意願書到高市298家合約院所施打。

    5月底前，65歲以上長者接種任一劑可獲500元禮券，設籍高雄市的65歲以上長者，接種第3、4劑疫苗，則可獲得700元禮券。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    松機篩檢站可看診、領藥 日採檢量2000人
    2022/05/21 18:13

    松機篩檢站可看診、領藥 日採檢量2000人
    美國願提供武肺疫苗 北韓已讀不回
    2022/05/21 18:04

    美國願提供武肺疫苗 北韓已讀不回

    「情疫相挺」圓滿落幕 業者：新的開始
    高雄推簡易自主回報表單 陳其邁：可比中央快4小時收到居隔單
    2022/05/21 16:47

    高雄推簡易自主回報表單 陳其邁：可比中央快4小時收到居隔單
    羅一鈞稱專責病房護病比放寬增彈性 研議照服員受訓顧確診者給津貼
    2022/05/21 16:36

    羅一鈞稱專責病房護病比放寬增彈性 研議照服員受訓顧確診者給津貼
    高雄+7584 陳其邁：診所快篩陽PCR也陽達86％
    2022/05/21 16:02

    高雄+7584 陳其邁：診所快篩陽PCR也陽達86％
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播