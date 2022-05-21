疫情升溫催出長輩接種潮 高市：預約意願上升中

國內疫情延燒，高雄市近期長輩接種疫苗的意願也有上升趨勢。（高雄市政府提供）

2022/05/21 18:37

〔記者許麗娟／高雄報導〕國內疫情連日破8萬人確診，根據中央統計，死亡的確診者中以高齡者及未打疫苗者佔多數，高雄市衛生局表示，目前高雄在第3劑長輩接種率有72.4%，第4劑接種人數雖仍在統計中，但預約意願因為疫情有顯著提升。

高雄市長陳其邁表示，65歲以上打第3劑雖有72.4 %，但部分長照機構未打完第3劑還是不少，所以接種團隊會進去機構內為長照機構先打第3劑，未來才能打第4劑，市府也針對這些長照機構的住民提供獎勵。

請繼續往下閱讀...

衛生局長黃志中指出，BNT疫苗高雄已收到4萬劑，即日起，18歲以上接種第1至3劑，65歲以上接種第1至4劑，以及12-17歲青少年接種第1、2劑，都可至全市435合約院所預約接種。

5月25日起，高市將開放5-11歲兒童接種第1、2劑，以及12-17歲青少年打第3劑，可持接種意願書到高市298家合約院所施打。

5月底前，65歲以上長者接種任一劑可獲500元禮券，設籍高雄市的65歲以上長者，接種第3、4劑疫苗，則可獲得700元禮券。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法