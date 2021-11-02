社子島開發案成定局？台北市環保局長：預期11/25環評會通過

台北市社子島開發案因正反意見僵持不下，環保局長劉銘龍今表示，11月25日市府環評「可預期會通過」。（資料照，，記者鄭名翔翻攝）

2021/11/02 20:19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市社子島開發案因正反意見僵持不下，遲遲未有進展，台北市政府11月25日將召開環評審查會議，市議員陳政忠今（2日）下午在議會質詢關心進度；環保局長劉銘龍表示，因市府公民參與委員會積極溝通，11月25日環評「可預期會通過」。

陳政忠說，社子島開發案目前「只欠東風」，一切就等環境影響評估會議，他在任議員期間30多年，社子島開發就講30多年，講到台北市長柯文哲都快下台，社子島「東風」能所有期待嗎？

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劉銘龍表示，市府團隊會繼續努力，目前環評時間已經訂定11月25日，跟市府公管中心借好場地，公參會有舉辦工作坊在第一線居民溝通，藉這個機會有助於環評通過，他強調，「因為公參會積極溝通可預期會通過」。

台北市土地開發總隊長黃群也說，參加工作坊的居民所提意見都有逐一蒐集，並於上個月29日公開上網，居民意見相關資料也會提供給環評委員。

陳政忠問，有多少人參加工作坊？黃群說，937位報名，符合資格的居民有806人，陳政忠再問多少人登記抽籤發言？黃群說，抽籤240人、出席為175人，無法出席工作坊的631位居民，都有用電話訪問居民對區段徵收的意見。

陳政忠追問，支持與反對比例各是多少？黃群答，贊成區段徵收開發64%、反對區段徵收開發22%、沒有意見14%。

陳政忠說，社子島開發案只欠東風的環評，就是在等待多數民眾的意見，不能只在街頭抗爭，反對、支持比例多少要公布。

陳政忠還說，支持64%、反對22%是第一次公開數據，市府應透過適當機會發布新聞稿，做適當說明，有助於環評委員參考的價值，社子島抗爭已經跳脫專業領域，已經不是環評跟民意的問題，是凌駕環評與區段徵收的民意。

劉銘龍答應，會把土開總隊資料完整呈現讓環評委員知道，黃群也應允會提供。陳政忠表示，一起努力讓社子島在柯文哲卸任前不要跳票，他也小小諷刺說，柯任內幾大弊案，目前只留下可期待的社子島開發案，11月25日環評一定要將工作坊與土開總隊資料完整呈現。

台北市議員陳政忠（右）指出，社子島開發案區段徵收64%民眾支持、22%民眾反對，他要求如實呈現給環評委員。左為環保局長劉銘龍。（翻攝台北市議會網站）

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