今年第一個海警發布！ 週三晚起北東嚴防強風豪雨、海水倒灌

中央氣象署22日11點30分針對凱米發布海上颱風警報。（圖擷取自中央氣象署）

2024/07/23 00:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風來勢洶洶，中央氣象署已於週一（22日）深夜11點30分發布海上颱風警報，範圍包括台灣東北部海面、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽。有專家表示，預計週二（23日）下半天有可能發布陸上警報，週三（24日）晚到週四（25日）整天，颱風對宜花、北北基桃竹影響最劇烈。

中央氣象署已針對凱米颱風發布今年第一個海上警報，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」22日深夜發布颱風動態指出，目前因凱米接上西南季風水氣的關係，外圍環流擴張許多，且有利颱風成長的環境良好，凱米持續增強，巔峰強度恐達中度颱風前段班。

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「天氣特急」預估，「暴風圈將在24日清晨接觸台灣陸地，一直到25日整天暴風圈將籠罩台灣各地，是最『搖滾』時刻，最快25日深夜才會脫離。當颱風中心相當靠近台灣陸地時，必須密切觀察颱風環流與台灣地形的交互作用。至於颱風是否登陸、實際登陸地點仍有變數，視颱風路徑而定。」該粉專也提醒，因為颱風挾帶西南風豐沛水氣，強盛西南風與地形抬升作用下，中部、南部地區25日、26日可能會有強降雨，同樣不可輕忽。

另一個氣象粉專「用事實說颱風」22日深夜指出，23日下半天可能發布陸警，預計24日中午暴風圈將碰觸東部陸地，24日晚間到25日全天，颱風對宜花、北北基桃竹影響最劇烈。凱米暴風圈接近台灣時，24日晚起北部、東部需嚴防強風豪雨及海水倒灌情況發生，並防範12級以上強陣風。

「用事實說颱風」22日預測台中以北、花蓮以北在24日晚和25日整天可能達停班停課標準，但該粉專也強調需待風雨預報發布後由各縣市首長決定。

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