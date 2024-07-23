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颱風來襲前開工！ 彰化縣定古蹟「大道公廟」慶安宮修復啟動

配合彰化慶安宮修復工程開工，彰化市長林世賢市長等人手持金錘象徵性敲打。（記者劉曉欣攝）

配合彰化慶安宮修復工程開工，彰化市長林世賢市長等人手持金錘象徵性敲打。（記者劉曉欣攝）

2024/07/23 00:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕位於彰化市永樂商圈的「大道公廟」慶安宮，因為多處壁體有剝落及粉化狀況，嚴重影響縣定古蹟的整體美觀，在爭取到相關經費後，宣布壁體及屋面修復工程啟動，預計預計工期150日曆天，讓慶安宮再現風華。

彰化市長林世賢表示，慶安宮主祀醫藥之神保生大帝，民間習慣稱為「大道公廟」，創建於清嘉慶22年（西元1817年），距今已有有207年歷史，因位於永樂商圈，也是居民的信仰中心之一，在二次大戰期間，因曾遭美軍飛機轟炸，現在還可以看到戰爭時留下的痕跡。

林世賢說，慶安宮内外壁體主要敷以白灰泥，但長期下來，多處都有剝落與粉化現象，尤其正殿兩側殿內壁體劣化嚴重，讓縣定古蹟失去風采，尤其在多年來大小地震不斷下，也讓水泥磚柱出現錯位，造成龍邊角隅的牆體有傾斜損壞情況，目前已先支撐加固。

因此，彰化市慶安宮這次修復工程，由文化部補助260萬元、縣府補助35萬元、市公所自籌105萬元，希望在經過150日曆天的修復之後，讓慶安宮揮去剝落不堪的陰霾。

林世賢指出，他上任以來，已完成國定古蹟聖王廟、元清觀的修復工程，而香火鼎盛的縣定古蹟南瑤宮修復工程預計2025年底完工，目前持續在進行的是南瑤宮彩繪調查研究計畫暨設計計畫，以及縣定古蹟西門福德祠修復工程計畫，都可望在今年通過文化部審查，打開修復進度新的篇章。

彰化縣定古蹟慶安宮，正殿兩側殿內壁體劣化十分嚴重。（記者劉曉欣攝）

彰化縣定古蹟慶安宮，正殿兩側殿內壁體劣化十分嚴重。（記者劉曉欣攝）

彰化市慶安宮龍邊角隅牆體傾斜損壞嚴重，目前已支撐加固。（記者劉曉欣攝）

彰化市慶安宮龍邊角隅牆體傾斜損壞嚴重，目前已支撐加固。（記者劉曉欣攝）

主祀醫藥之神保生大帝的彰化縣定古蹟慶安宮，啟動璧體及屋面的修復工程。（記者劉曉欣攝）

主祀醫藥之神保生大帝的彰化縣定古蹟慶安宮，啟動璧體及屋面的修復工程。（記者劉曉欣攝）

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